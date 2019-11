Silas quer "arrumar com o apuramento" no jogo frente o PSV

Silas venceu todos os jogos na Liga Europa © Filipe Amorim / Global Imagens

O treinador do Sporting, Silas, manifestou esta terça-feira a intenção de "arrumar com o apuramento" para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol já na receção ao PSV, marcada para quinta-feira, no Estádio José Alvalade.

"Interessa-nos muito ganhar, para ficarmos com esta parte resolvida, porque, depois, temos uma série de jogos e queremo-nos concentrar na I Liga e Taça da Liga. Queremos arrumar com o apuramento já", afirmou o técnico, em declarações à Sporting TV.

Silas, que fazia antevisão da partida da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, referiu que "o PSV é uma equipa forte", lembrando que, de resto, "foi a única equipa com a qual o Sporting perdeu" na fase de grupos, por 3-2, em Eindhoven, na ronda inaugural da prova.

O Sporting lidera o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, sendo que, se bater os holandeses, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg, garante o primeiro lugar.

Contudo, Silas considerou que, mais do que o primeiro lugar, o mais importante é a qualificação para a próxima fase: "Primordial é o apuramento. Estamos preocupados em passar e não se ficamos em primeiro lugar ou segundo."

Se o adversário conta com "uma série de jogadores muito talentosos do meio-campo para a frente, que podem resolver", há, no entanto, dois elementos ofensivos que se destacam e que estão de regresso à equipa, após terem falhado os últimos jogos por lesão: Steven Bergwijn e Donyell Malen.

"Esses jogadores já estão de volta. Um deles [Steven Bergwijn] fez dois golos esta semana [na Liga holandesa]. São bons jogadores, importantes para eles. A fase menos boa do PSV coincidiu com a ausência deles. No entanto, estamos preocupados com a nossa equipa", observou.

O jogo da Liga Europa surge após a paragem das competições nacionais para compromissos das seleções, periodo que foi aproveitado por Silas para trabalhar "alguns aspetos defensivos" e melhorar a "coesão" da equipa.

Sporting e PSV jogam na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, num encontro que será dirigido pelo israelita Orel Grinfeld.