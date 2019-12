Silas quer Sporting a passar em primeiro, mas já olha para o campeonato

Silas, treinador do Sporting © Orlando Almeida/Global Imagens

O treinador do Sporting, Silas, disse esta terça-feira que quer passar em primeiro o grupo D da Liga Europa de futebol, ganhando na quinta-feira em casa do LASK Linz, mas alertou para vários jogadores em risco de lesão.

"É um dos nossos objetivos, embora nós tenhamos de ter em atenção que há alguns jogadores que não podem participar, uns por castigo e outros porque o risco de lesão é elevado, e não queremos correr o risco de perder mais alguns jogadores", explicou, numa entrevista de antevisão ao canal do clube leonino.

O grande ausente é o capitão Bruno Fernandes, castigado, numa lista de 19 convocados que conta com o argentino Acuña e o equatoriano Plata e vários jovens da formação, como Hugo Cunha, Rodrigo Fernandes ou Pedro Mendes.

Silas quer "gerir da melhor forma" o plantel para poder apresentar-se em casa do Santa Clara, para a I Liga, na próxima segunda-feira, "na máxima força, porque é um jogo importante". O técnico leonino deixou ainda uma mensagem para Luís Neto, que permanece internado num hospital, depois ter sofrido uma fratura com pneumotórax associado, dizendo que o plantel "precisa dele" e que o defesa-central se encontrava "num bom momento" antes da lesão.

O Sporting defende na quinta-feira, pelas 17h55, a liderança do grupo D, já com o apuramento garantido, em casa dos austríacos do LASK, com arbitragem do árbitro escocês William Collum.