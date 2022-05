Sílvia Rebelo pede Estádio da Luz cheio para o jogo do título com o Sporting

Sílvia Rebelo © Filipa Bernardo/Global Imagens

Sílvia Rebelo acredita que é possível ver as bancadas da Luz totalmente preenchidas para o jogo que pode definir o título da liga de futebol feminino. Frente a frente, domingo, 8 de maio, Benfica e Sporting num duelo que, em caso de vitória das águias, entrega o segundo título nacional ao Benfica. Há um ano, esta equipa do Benfica venceu em Alvalade, festejou o campeonato na casa das rivais (0-3).

"Tem sido uma semana calma. Sabemos que nos faltam três finais, esta é a primeira", começa por explicar Sílvia Rebelo, central do Benfica e da seleção nacional. O regresso da equipa ao Estádio da Luz entusiasma. "É nestes palcos que queremos estar, nestes estádios onde sabemos que podemos usufruir do nosso futebol. É uma motivação extra para ambas as equipas", esclarece.

A imagem do novo recorde de assistência em jogos de futebol feminino - Camp Nou, 91.648, duelo entre Barcelona e Wolfsburgo na Liga dos Campeões -, faz as jogadoras acreditarem que também em Portugal é possível ter os grandes palcos repletos de adeptos. "Um dérbi é um jogo propício. Os nossos adeptos vão corresponder e o estádio vai estar cheio", garante Sílvia Rebelo.

Benfica que quer valorizar a bola

"Jogar no Benfica é, por si só, uma pressão. Os adeptos gostam de vitórias, gostam que a equipa jogue bem. Estamos focadas na estratégia para o encontro", garante a central de 32 anos. "Já nos conhecemos mutuamente. Esperamos uma equipa do Sporting forte e que nos vai obrigar a ser uma equipa coesa para as ultrapassar."

Sobre o crescimento da equipa, Sílvia Rebelo fala de um grupo mais confiante. Há um ano, a treinadora Filipa Patão levou a formação ao título com poucas semanas de trabalho - substituiu Luís Andrade a meio da temporada. "Os treinadores são diferentes e pedem-nos coisas diferentes. Quanto mais coisas diferentes conseguimos dar à equipa, mais evoluímos. A "mister" Filipa [Patão] foi importante no meu crescimento", explica.

"Há coisas novas, como é óbvio. A equipa evoluiu como um todo. Há uma evolução das jogadoras, mas também da qualidade de jogo da equipa. Temos apresentado bom futebol, atrativo. É isso que queremos continuar a mostrar aos nossos adeptos." A bola e o espaço dominam as atenções. "O facto de conseguirmos ter mais bola. Não a queremos logo despachar, sabemos ser uma equipa de posse. Mas também sabemos que, quando temos de ir para o golo, somos objetivas. Ela acrescentou à equipa o poder de termos a bola."

"Temos bastantes jogos este ano, jogos positivos, com grandes equipas e que nos fazem evoluir. Temos a motivação extra de jogar no Estádio da Luz. Este dérbi merece muita gente no estádio e sei que a equipa vai corresponder da melhor maneira."

Ver o estádio cheio seria algo importante também para o futebol feminino em Portugal. Ainda para mais numa semana onde a seleção viu confirmada a presença no Euro 2022, em Inglaterra, com a vaga da Rússia ocupada pela seleção nacional portuguesa.

"Foi uma boa notícia, mas, pelo motivo, trocaríamos a ida ao Europeu pelo fim da guerra. Estamos felizes, e uma vez que vamos, queremos honrar Portugal, continuar a evoluir e a fazer história", explica Sílvia Rebelo, que esteve no primeiro campeonato da Europa para Portugal, em 2017, onde realizou três jogos.

O duelo na Luz marca também o reencontro, em campo, entre várias jogadoras desta seleção. "Damo-nos bem, mesmo em contexto de seleção. Agora nos clubes, cada uma luta pela sua equipa. Nesta semana acabamos por não falar tanto. Cada uma faz o seu trabalho", explica Sílvia Rebelo.

O Benfica lidera a fase final da liga portuguesa com seis pontos de vantagem sobre as rivais do Sporting (2.º), precisa de um ponto para garantir o título a duas jornadas do final do campeonato.

Esta vai ser a terceira ocasião em que a equipa feminina de futebol joga no Estádio da Luz. A primeira a 1 de setembro de 2018, frente ao Deportivo da Corunha, no jogo de apresentação da equipa daquela temporada e a segunda vez foi no dia 19 de outubro de 2019, num dérbi com Sporting, na 4.ª jornada da edição 2019/20 da Liga BPI.