Simone Biles, ginasta norte-americana

Depois de ter desistido da prova por equipas, a ginasta norte-americana Simone Biles também não vai participar na final de all-arround dos Jogos Olímpicos. Na origem da desistência, de acordo com a informação avançada pela USA Gymnastics e citada pela AFP, estarão preocupações com a saúde mental da atleta. Não é ainda certo se Biles participa na final por aparelhos.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone"s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o - USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021

Já na terça-feira Simone Biles tinha justificado com problemas de saúde mental a saída prematura da prova por equipas feminina de ginástica artística dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, afirmando que trava uma luta contra "demónios na cabeça".

"Assim que piso o praticável sou só eu e a minha cabeça a lidarmos com demónios (...). Tenho de fazer o que é melhor para mim e focar-me na minha sanidade mental e não comprometer a minha saúde e o meu bem-estar", afirmou a tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio 2016.

