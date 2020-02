Sindicato incentiva jogadores a parar e fazer "em conjunto o que Marega fez sozinho"

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato Nacional Dos Jogadores Profissionais © Paulo Spranger /Global Imagens

O presidente do Sindicato Nacional Dos Jogadores Profissionais De Futebol incentiva os jogadores a avançar com uma ação de protesto contra os sucessivos casos de racismo no desporto.

Em declarações no Fórum TSF, Joaquim Evangelista defende que os jogadores devem tomar uma posição, que o sindicato está disponível para apoiar.

O responsável pelo sindicato dos jogadores elogiou ainda Marega por, "sozinho", ter denunciado algo que "envergonha" todos os profissionais ligados ao futebol.

Marega foi "corajoso" 00:00 00:00

"Não tem nenhuma indignação 'fiteira'. É uma indignação verdadeira de quem anda há mais de 15 anos a levar a cabo uma semana contra o racismo e discriminação no desporto."

Para Joaquim Evangelista, é essencial que os jogadores façam "em conjunto o que Marega fez individualmente: é pararmos todos, mas pararmos por uma causa digna, civilizacional".

Joaquim Evangelista incentiva os jogadores de futebol a parar 00:00 00:00

"Este ato deve convocar os jogadores numa tomada de posição maior relativamente à defesa da sua profissão e dignidade", num protesto em prol de "valores superiores" - contra o racismo, a violência, a xenofobia.

Por outro lado, também os dirigentes desportivos têm de fazer mais. Até agora, diz, gozam de um sentimento de "impunidade".

"Têm feito aquilo que toda a gente fez entre ontem e hoje... o problema são os outros dias."

Joaquim Evangelista pede ao poder político e reguladores que "ganhem autoridade para impor as regras" 00:00 00:00

Por sua vez, também no Fórum TSF, o secretário Estado do Desporto defendeu que a Lei da Violência no Desporto está a funcionar.

A justiça funciona, os clubes são punidos, mas os tribunais levam tempo a aplicar as penas, justifica.

"Falta cultura desportiva" em Portugal, lamenta 00:00 00:00

Na opinião de João Paulo Rebelo, todos têm responsabilidade, incluindo os responsáveis por programas de comentário futebolístico que "incentivam discursos de ódio".

"O Governo tem de fazer a sua parte e os organismos do futebol têm de ser absolutamente intolerantes e implacáveis a tratar estas questões."

Também"cabe aos clubes garantir que não se entoem cânticos racistas", defende. 00:00 00:00

Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 da partida com o Guimarães por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os FC Porto vencia por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.