Sinónimo de futebol, poesia nos pés. Ouça a Emissão Especial TSF que recordou Maradona

Para Luís Freitas Lobo, comentador da TSF, "a forma de dizer futebol de outra maneira é Maradona." Ao recordar o argentino, Freitas Lobo diz que guarda uma coleção com fotografias eternas do Deus argentino. O comentador explicou, na Emissão Especial TSF, que "não é possível dizer adeus a um Deus do futebol." "Foi maior nos feitos que conseguiu e nos erros que cometeu. É um Deus humano."

Ouça aqui na íntegra a Emissão Especial TSF sobre a morte de Diego Maradona. 00:00 00:00

Também o comentador João Nuno Coelho, autor do programa Números Redondos, da TSF, diz que não estava "preparado para a morte de Maradona", defendendo que não houve jogador igual "nos últimos 50 anos".

Também na Emissão Especial TSF, o antigo treinador Manuel José, que orientou o Sporting frente ao Nápoles, em 1989, recordou a caricata história da aposta de cem dólares. O ex-técnico leonino lembrou que o guarda-redes leonino Ivkovic "apostou com Maradona cem dólares e a camisola em como ele não convertia o penálti. E ele não converteu". Mas o Nápoles ganhou mesmo, por 4-3, nas grandes penalidades, na segunda mão em Itália, depois de dois empates a zero.

No final do jogo o ambiente no balneário do Sporting era pesado, mas alguém quis levar lá a festa. Maradona entrou "cantando, no jeito dele, de bailarino", com uma camisola na mão e uma nota de cem dólares na outra, recordou Manuel José.