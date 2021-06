"Sinto-me bem." Christian Eriksen agradece no Twitter apoio dos adeptos

Christian Eriksen © AFP

O futebolista Christian Eriksen enviou esta terça-feira do hospital a sua primeira mensagem pública depois de ter sofrido uma paragem cardíaca em campo num jogo do campeonato europeu de futebol, agradecendo aos fãs os "incríveis" desejos de boa recuperação.

Eriksen permanece no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o jogo da Dinamarca contra a Finlândia, no sábado. O jogador teve se ser reanimado em campo com desfibrilador.

"Muito obrigado pelos doces e incríveis cumprimentos e mensagens de todo o mundo. Significam muito para mim e para a minha família ", escreveu Eriksen, numa mensagem compartilhada pela associação de futebol dinamarquesa no Twitter.

"Estou bem - dadas as circunstâncias", escreveu, acrescentando: "Ainda tenho que fazer alguns exames no hospital, mas sinto-me bem. Agora, vou torcer pelos rapazes da seleção da Dinamarca nas próximas partidas. Joguem por toda a Dinamarca."

A mensagem vinha acompanhada de uma foto de Eriksen, de 29 anos, levantando o polegar na cama de hospital.

A Dinamarca, que perdeu 1-0 com a Finlândia, enfrenta a seleção da Bélgica na quinta-feira.

Na segunda-feira, os companheiros de equipa de Eriksen disseram que o médio lhes disse para se concentrarem no campeonato.