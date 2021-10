Taça de Portugal joga-se em Queluz. Sintrense 0-0 FC Porto (1.ª parte)

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O FC Porto estreia-se esta sexta-feira em mais uma edição da Taça de Portugal num jogo frente ao Sintrense.

Em Queluz, os dragões assumiram, de forma natural, o controlo do jogo desde cedo: Francisco Conceição e Pepê eram as apostas para as alas e procuraram as costas da defesa adversária nos primeiros minutos, observados de perto por Tahar - filho do defesa marroquino com o mesmo nome que jogou no Benfica nos anos 1990 - e António Alves.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Bruno Costa, Sérgio Oliveira e Pepê; Francisco Conceição e Evanilson.

Onze do Sintrense: Diogo Garrido; Gabriel Castro, Tahar, António Alves; Martim Fonseca, Flávio Cristóvão, Danilson Tavares, Filipe Cascão; David Teles; Luís Mota, Hélio Varela

Em Queluz, casa "emprestada" pelo Real Massamá ao Sintrense, o FC Porto inicia a participação na prova, num encontro em que técnico Sérgio Conceição aproveita para utilizar alguns dos jogadores com menos minutos esta temporada.

O jogo é arbitrado por André Narciso, assistido por Paulo Brás e Marco Vieira.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Zaidu, João Mário, Grujić, Vitinha, Fábio Vieira e Toni Martínez

Suplentes do Sintrense: João Marreiros, Vasco Teixeira, Ricardo Caeiro, Gonçalo Pinto, Daniel Pinto, Edu Marinho, Canina

O central Mbemba, que chegou lesionado da seleção do Congo, e o avançado iraniano Mehdi Taremi, castigado, estão fora da partida, assim como Otávio, também devido a problemas físicos, e Jesus Corona (México), Uribe e Luís Díaz (Colômbia), que regressaram tarde dos jogos dos seus países.

Lesionado desde o arranque da temporada, o guarda-redes Marchesín poderá somar os primeiros minutos em toda a época e regressar à baliza o FC Porto.

Para chegar ao duelo com um "grande", o Sintrense, oitavo classificado da Série E do Campeonato de Portugal, ultrapassou o Glória do Ribatejo (4-1) e o Macedo de Cavaleiros (empate 1-1 e vitória por 7-6 no desempate por grandes penalidades).