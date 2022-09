Site do Sporting alvo de ataque informático

O site do Sporting Clube de Portugal foi alvo de ataque informático © Patrícia d eMelo Moreira/AFP

O Sporting informou, esta quinta-feira, que o site do clube está a sob ataque informático.

O Sporting Clube de Portugal informa de que se encontra a decorrer um ataque informático ao site https://t.co/UM7Y6clMmN do tipo DDoS (Distributed Denial of Service). pic.twitter.com/9CGJZckk8a - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 15, 2022

Numa nota enviada à TSF o clube de Alvalade diz tratar-se de um ataque do tipo DDoS (Distributed Denial of Service) que "consiste no envio de pedidos excessivos provenientes de vários computadores também eles comprometidos, causando sobrecarga nos servidores alvo."

Esta "inundação" de pedidos maliciosos tem como objetivo interromper o normal funcionamento do site causando constrangimentos no acesso, podendo inclusive levar à indisponibilidade total do serviço. - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) September 15, 2022

*Em atualização