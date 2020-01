"Situação é muito mais grave do que se fala", garante treinador do Vitória

Julio Vélasquez treinador do Vitória de Setúbal © Rui Minderico/Lusa

A braços com uma infeção viral no plantel, o treinador do Vitória de Setúbal reiterou hoje que a sua equipa não está em condições para defrontar o Sporting no sábado, na 16.ª jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Bonfim, Julio Velázquez fez o ponto da situação em relação ao estado dos atletas.

"Ontem treinámos com um jogador, Carlinhos, que só pôde fazer corrida, e três guarda-redes, um da equipa principal e dois dos sub-23. Outros 14 ficaram no hospital, outros na cama e quatro, cinco ou seis jogadores fizeram trabalho de mobilidade. Vómitos, diarreias, febres de 39 e 40 graus foi esta a realidade a 100%", disse.

O técnico espanhol revelou que conversou por telefone com Silas, treinador do Sporting, que se mostrou compreensivo com a situação do Vitória de Setúbal, clube que Julio Velázquez quer evitar que atue sem ter condições para o fazer.

"Liguei a Silas duas vezes e não consegui falar, enviei-lhe uma mensagem e ele, agradeço-lhe por isso, ligou-me de volta. Falámos com muito respeito, expliquei-lhe a situação e ele argumentou com a situação que têm. Ele percebeu a nossa situação. Ontem falei e o que não quero fazer é uma figura de merda", referiu.

"É mais grave do que se fala"

O treinador do conjunto setubalense disse que explicou ao seu homólogo leonino o que se passava, tendo inclusivamente chegado a apontar datas alternativas para a realização do jogo.

"Falei, porque é um caso de saúde, é uma situação real. Expliquei a Silas e ele percebeu muito bem e disse que fevereiro é um mês muito difícil para jogar. Por isso, disse-lhe que, como não jogamos a Taça de Portugal, ficava essa data. Ele disse que em fevereiro tinham muitos jogos. Eu não tenho nenhum problema em jogar em março e o mister do Sporting também não. Silas percebe a nossa situação, que é muito grave, muito mais ainda do que se fala", alertou.

Julio Velázquez também se mostrou compreensivo com a posição do adversário, que está envolvido, além da I Liga e Taça da Liga, nas competições europeias.

"Como profissional, percebo a situação do Sporting, mas esta é uma situação excecional e muito grave. Temos 18/19 jogadores em estado de alerta máximo. Os dirigentes máximos, a Liga, a Federação ou seja quem for tem de fazer algo porque se trata de uma situação excecional, permitindo que joguemos em março e não fazemos uma figura de merda como estamos a fazer desde ontem até hoje", referiu.

Presidentes reunidos

Julio Velázquez manifestou ainda preocupação pelas consequências que pode ter realizar uma partida quando a situação dos atletas em relação à infeção viral ainda não está esclarecida. "Porque depois, se morre um jogador no relvado ou acontece alguma situação grave, todos enchemos a boca, levamos as mãos à cabeça e fazemos homenagens, mas esta é a realidade. Falamos de jogadores que têm uma situação grave", sublinhou.

O plantel do Vitória de Setúbal foi afetado por uma virose, o que levou o clube a pedir o adiamento do encontro de sábado, mas o Sporting, justificando com sobrecarga de calendário, não aceitou, com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a não alterar a data por os dois clubes terem falhado um entendimento.

O presidente da LPFP, Pedro Proença, vai convidar os líderes de Vitória de Setúbal e Sporting para uma reunião ainda durante o dia de hoje, disse fonte oficial do organismo à agência Lusa.

O encontro entre o Vitória e o Sporting, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está marcado para sábado, pelas 20h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.