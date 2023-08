"Situação inédita." Problemas com viagem de atletas portugueses para Budapeste "estão resolvidos"

© Foto de Nicolas Hoizey na Unsplash

Por Lusa/TSF 18 Agosto, 2023 • 11:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) assegurou esta sexta-feira que os problemas com a viagem de um terço da seleção nacional que vai participar nos Mundiais Budapeste2023 estão resolvidos, segundo o Diretor Técnico Nacional.

Relacionados Atletas portugueses retidos em Frankfurt a um dia do início dos Mundiais de atletismo

"À partida, estão resolvidos todos os problemas. Foi uma situação inédita e inesperada. Os atletas têm de ir primeiro. Por exemplo, eu, grande parte dos oficiais e só a atleta Liliana Cá, que não compete nos primeiros dias, é que vamos ficar para chegar amanhã [no sábado]", explicou José Santos, em declarações à agência Lusa.

À TSF, José Santos explica que a situação está praticamente resolvida 00:00 00:00

A comitiva de 29 elementos da seleção portuguesa que vai disputar a 19.ª edição dos Mundiais de atletismo ficou retida, na quinta-feira, no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, devido ao cancelamento do voo para a capital húngara, atrasando a viagem de, pelo menos, 12 atletas.

"Eu digo aparentemente, porque tem sido um caos com esta situação que não estávamos à espera. A companhia aérea (Lufthansa) não tem facilitado, mesmo tratando-se de atletas. Nunca me tinha acontecido", admitiu o responsável técnico.

Em declarações à TSF, José Santos receia que esta situação tenha impacto no desempenho dos atletas.

"Os atletas precisam de descanso, precisam de não estar com este stress e com esta incerteza. Vamos ver o que é que isto nos vai trazer, os estragos que nos vai dar, mas claro que isto não é bom para uma seleção, é péssimo", afirma.

Depois da chegada a Budapeste, há ainda algumas burocracias a resolver o diretor técnico nacional espera para ver.

"Nós ainda temos que fazer uma acreditação e tem que ser presencial, se não estou em erro aquilo fecha hoje às 20h00 e se não estiverem lá os atletas não sei como é que vai ser, mas para já, à partida, está tudo resolvido. Isto não é uma coisa normal e também não sabemos qual é a abertura que a federação Internacional pode ter em relação a um caso desta natureza, porque eu também não sei se estes casos são só com a equipa portuguesa. Nós ainda ontem vimos alguns espanhóis e alguns belgas. Nós fomos pela Lufthansa e não tem sido agradável, sem apoio, dá impressão que fogem às situações, filas muito grandes para resolver os problemas", conta.

José Santos dá conta das burocracias que a delegação portuguesa tem ainda por resolver 00:00 00:00

O primeiro português a competir em Budapeste2023, nas ruas da capital húngara, é o marchador João Vieira, nos 20 quilómetros marcha, no sábado, a partir das 08h50 locais (07h50 em Lisboa), que está no grupo retido em Frankfurt.

Ainda no primeiro dia de competição, vão estar Francisco Belo e Tsanko Arnaudov, na qualificação para o lançamento do peso -- cuja final é ainda disputada na sessão noturna de sábado --, Marta Pen, Salomé Afonso e Isaac Nader, nas eliminatórias para os 1.500 metros, Tiago Luís Pereira, no triplo, e a estafeta mista de 4x400 metros, que será constituída por quatro de seis atletas (João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumata Diallo).

De acordo com José Santos, estes atletas vão chegar ainda hoje à capital húngara, após serem divididos em grupos e mediante várias soluções encontradas, entre voos diretos desde Frankfurt a ligações com escala em Viena e Amesterdão.

O cancelamento do voo entre Frankfurt e Budapeste ocorreu depois de a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter confirmado a ausência da competição de Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu do triplo salto.

Com a desistência de Pichardo, confirmada na quinta-feira, devido à lombalgia que o afastou de grande parte da temporada ao ar livre, Portugal ficou sem os dois medalhados olímpicos, depois de Patrícia Mamona também ter ficado afastada por lesão, contando com 28 atletas em 21 provas na 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo de atletismo, aos quais chega com um historial de 23 medalhas, sete de ouro, sete de prata e nove de bronze.

* Atualizada às 12h08