Só Bruno Fernandes assusta o Benfica

Bruno Fernandes © Mário Cruz/Lusa

Por João Nuno Coelho 17 Janeiro, 2020 • 07:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De uma coisa poucos duvidarão: este jogo pode ser fundamental nas contas da luta pelo título. Se o Porto cumprir a sua obrigação, vencendo antes o Braga, uma eventual perda de pontos do Benfica em Alvalade colocará os encarnados à mercê dos portistas na classificação, quando ficarão a faltar apenas três jornadas para o Porto-Benfica.

No caso contrário, se a águia passar em Alvalade, manterá os quatro pontos de avanço (ou até poderá aumentar a vantagem se o Porto não vencer o Braga) e provavelmente irá ao Dragão com mais tranquilidade, sabendo ainda que após essa visita terá já cumprido as deslocações historicamente mais difíceis (Dragão, Alvalade, Braga, Guimarães, Bessa).

Um Benfica favorito, na história e no resto

Um ponto importante a favor dos encarnados na curta viagem ao recinto dos leões é a história recente: não perde aí desde 2012, há sete jogos, somando três vitórias e quatro empates. É o melhor registo de sempre, superando o de 1970-1976, então com seis jogos invicto.

O Sporting-Benfica é mesmo, muito significativamente, o único confronto entre os três grandes no campeonato em que a equipa da casa não tem uma vantagem clara, sendo que se regista mesmo um empate total (32 vitórias para cada lado e 21 empates).

O favoritismo encarnado estende-se ainda ao desempenho na presente liga, naturalmente, desde logo tendo em conta os 16 pontos que separam as duas equipas, a que se acrescenta o fato do Benfica com Bruno Lage (desde Janeiro de 2019) ter vencido todos os encontros fora de casa para o campeonato. Aliás, e este é outros dos atrativos extra desta partida: se o Benfica conquistar os 3 pontos em Alvalade, Lage passa a deter o recorde de triunfos consecutivos na condição de visitante no campeonato nacional em toda a história das águias: 17.

Já o Sporting tem perdido muitos pontos na situação de visitado, um total de 9, incluindo a derrota na última partida em casa, perante o outro candidato ao título (o Porto).

Como se tudo isto não chegasse, quase de certeza que o Sporting não pode contar com dois titulares absolutos: o defesa-central Coates e o avançado Vietto, segundo jogador mais influente da equipa, já com 3 golos apontados e envolvimento decisivo num total de 9 tentos leoninos no campeonato. Ora num plantel curto em qualidade, como o do Sporting, estas ausências serão sempre mais sensíveis do que qualquer baixa pontual nos encarnados.

O fator Bruno e o concorrente Pizzi

A grande esperança dos sportinguistas para o Dérbi Eterno é a vontade natural de Bruno Fernandes, o melhor jogador do Sporting nas duas últimas temporadas, querer despedir-se em beleza de Alvalade, provavelmente a caminho da liga inglesa.

Os números de Fernandes nestas duas épocas em questão são assombrosos: no campeonato, 28 golos marcados e 20 assistências em 48 jogos (com participação decisiva em 48 dos 1000 golos do Sporting na prova neste período). Apesar disso, só muito recentemente Bruno Fernandes começou a marcar ao Benfica: num total de sete jogos apontou três golos, um em cada um dos três encontros entre as duas equipas do final da época passada.

Do lado do Benfica, o grande candidato a homem do jogo só pode ser Pizzi, que acumula nesta altura o estatuto de melhor marcador e melhor assistente da Liga (algo raríssimo), com 12 golos e oito assistências. No entanto, Pizzi não é um especialista a marcar ao Sporting (quatro golos em 17 jogos), embora tenha assinado dois golos na última partida entre os dois rivais (na Supertaça de Agosto passado).

Uma das dúvidas para o jogo desta sexta em Alvalade poderá passar pela utilização de Carlos Vinicius ou Seferovic na frente de ataque do Benfica. O suíço impressionou com os dois golos marcados na partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal, que valeram o triunfo sobre o Rio Ave, mas a verdade é que eficácia goleadora de Vinicius tem sido muito superior. O brasileiro soma 10 golos no campeonato, marcados em muito menos minutos de utilização do que os 2 golos de Seferoivcic: Vinicius marca à cadência de um golo a cada 61 minutos enquanto o colega de equipa precisa em média de 481 minutos na liga para fazer um tento.