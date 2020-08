"Só falta um passinho pequeno." Félix da Costa pode ser campeão de Fórmula E

© Jose Mendez/EPA

O português António Félix da Costa (DS Techeetah) foi, este sábado, quarto classificado na oitava prova de Fórmula E, para carros elétricos, e manteve a vantagem na liderança do campeonato, podendo festejar o título já no domingo.

O piloto de Cascais, que partiu da nona posição da grelha, terminou a apenas 2,743 segundos do vencedor, o alemão Max Gunther (BMW) e a pouco mais de uma décima do pódio.

O português passou a somar 137 pontos e manteve os 68 pontos de vantagem no comando do campeonato, agora sobre o alemão Max Gunther.

"Foi mais uma corrida positiva. Estávamos mal habituados com os últimos resultados [três vitórias consecutivas]. O campeonato está feito para prejudicar os da frente e ajudar os de trás com este sistema de qualificação. Mas fizemos uma corrida inteligente, a andar para a frente. Chegámos a um décimo do pódio e, por isso, foi um dia positivo, em que marcámos muitos pontos", sublinhou o piloto de Cascais.

A nona e antepenúltima corrida disputa-se no domingo, dia em que o português se pode sagrar campeão, se terminar com uma vantagem de, pelo menos, 60 pontos sobre o segundo classificado.

"Estamos cada vez mais perto do objetivo final. Tem sido incrível o apoio que temos recebido. Só falta um passinho pequeno", concluiu, num vídeo enviado à Lusa.