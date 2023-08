© Tony Dias/Global Imagens

O Benfica conquistou esta quarta-feira a Supertaça Cândido de Oliveira com uma vitória por 2-0 sobre o FC Porto.

Os dragões estiveram melhores na primeira parte, mas as águias subiram o nível no segundo tempo, com Di María e Petar Musa a colorirem o marcador em Aveiro.