Soares Dias nomeado para dirigir o Rangers-Leipzig das 'meias' da Liga Europa

03 Maio, 2022

O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para dirigir na quinta-feira, na Escócia, o duelo entre Rangers e Leipzig, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, divulgou esta terça-feira a UEFA.

Em Glasgow, Soares Dias vai ter Rui Licínio e Paulo Soares como assistentes, enquanto João Pinheiro estará no videoárbitro (VAR). O eslovaco Ivan Kruzliak será o quarto árbitro.

Na primeira mão, na Alemanha, o Leipzig, que conta com o avançado português André Silva, bateu o Rangers, por 1-0, com um golo do espanhol Angeliño.

O encontro está agendado para as 20h00 (horas da Lisboa).

À mesma hora, no outro duelo das meias-finais, o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência, recebe o West Ham. No primeiro jogo, em Londres, os germânicos venceram por 2-1.

O espanhol Jesús Gil Manzano será o árbitro desse encontro.

A final da Liga Europa está agendada para 18 de maio, em Sevilha.