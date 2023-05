Soares Dias vai arbitrar o Real Madrid-Manchester City das meias-finais da Liga dos Campeões

O árbitro Artur Soares Dias © Hugo Delgado/Lusa

O português Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar o jogo Real Madrid-Manchester City, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, na terça-feira, anunciou este domingo a UEFA.

No Santiago Bernabéu, Soares Dias, de 43 anos, vai ser auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto o italiano Daniele Orsato será o quarto árbitro.

O também italiano Massimiliano Irrati vai desempenhar a funções de videoárbitro (VAR).

Soares Dias vai dirigir pela quarta vez um encontro da Liga dos Campeões esta época, depois de ter estado no Liverpool-Ajax (2-1), no Copenhaga-Manchester City (0-0), ambos da fase de grupos, e no Eintracht Frankfurt-Nápoles (0-2), da primeira mão dos oitavos de final.

Real Madrid e Manchester City jogam na terça-feira, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.