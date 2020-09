Sobe para 19 número de casos positivos no Gil Vicente

© Pedro Correia/Global Imagens

O número de casos positivos no Gil Vicente aumentou para 19, no dia em que as autoridades de saúde optaram por adiar o jogo frente ao Sporting, marcado para sábado.

O surto no emblema de Barcelos atinge 11 atletas e oito elementos do staff técnico, informa a Administração Regional de Saúde do Norte.

Em comunicado, a entidade explica que, no cumprimento das regras sanitárias "não estão reunidas as condições para a realização do encontro da primeira jornada entre Sporting-Gil Vicente.

A ARS Norte diz ainda na nota que está em estreita articulação com as entidades envolvidas, como os clubes e a Liga Portugal.

Do lado dos leões, há pelo menos 10 casos positivos, entre eles o treinador Rúben Amorim. O surto terá tido origem quando os filhos dos jogadores começaram a regressar à escola.