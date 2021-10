Sócios do Sporting aprovam contas com maioria esmagadora

© Estela Silva/Lusa

Os relatórios e contas do Sporting relativos às épocas 2019/2020 e 2020/2021 foram hoje aprovados em Assembleia-Geral extraordinária, depois de não terem sido votados favoravelmente em assembleias anteriores.

De acordo com informações fornecidas pelo clube leonino, o relatório e contas da época 2019/2020 foi aprovado com 83,94% dos votos dos 6993 sócios que foram às urnas.

Já o relatório da época 2020/2021, votado por 7009 sócios, teve aprovação garantida com 84,50% dos votos.

À saída da Assembleia-Geral, Frederico Varandas, presidente do Sporting, enquanto rumava ao Estádio José Alvalade para assistir ao encontro entre os 'leões' e o Moreirense (1-0), mostrava já confiança num desfecho favorável.

"Falarei dos resultados quando souber, no final. Quanto à adesão, fiquei com a certeza de que os sócios se preocupam com o Sporting. Estou tranquilo, como sempre estive", disse então Frederico Varandas.