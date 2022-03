Sócios do Sporting escolhem entre Varandas, Sousa e Oliveira para presidente

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Os sócios do Sporting escolhem este sábado o presidente do Sporting, numa eleição a que concorrem o atual líder, Frederico Varandas, à procura do segundo mandato, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira.

Em setembro de 2018, Varandas, antigo diretor clínico dos leões, foi eleito o 44.º presidente do Sporting, sucedendo a Bruno de Carvalho, antigo líder destituído do cargo em junho desse ano.

Aí registou-se o ato eleitoral com maior participação de sempre no clube, com 22.510 sócios votantes, com o novo presidente a receber 42,32% dos votos, contra os 36,84% de João Benedito, com José Maria Ricciardi a ter 14,55%, seguido de Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

Na sexta-feira, a um dia do sufrágio, o atual presidente anunciou, em conferência de imprensa, o acordo fechado para a recompra dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos pelo banco Millenium BCP, garantindo a maioria do capital social da SAD, explicando que este anúncio, permitindo ao clube deter um total de 83.563.849 VMOC, equivalente a 61,9% do capital social, podendo chegar a 83,90%.

As eleições, marcadas para a primeira data disponível, vão decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09h00 e as 20h00, meia hora antes do Sporting-Arouca começar, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência.

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

Varandas manteve grande parte da equipa na lista A, mas subiu os vice-presidentes João Eduardo Palma e João Teives Henriques como candidatos à MAG e ao CFD.

Ricardo Oliveira lidera a lista B, e o atual presidente da Federação Portuguesa de Padel traz Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e da AICEP, como candidato ao CFD, com o advogado Luís Natário em concurso à liderança da MAG.

Na lista C, Nuno Sousa é o candidato a presidente do clube e candidata João Gaspar, antigo assessor de João Rocha, à MAG, com Pedro Neto Domingos avançado para o CFD.

O Sporting conta com cerca de 54 mil sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições durante o dia de hoje, em que o clube campeão nacional de futebol defronta o Arouca, pelas 20h30.