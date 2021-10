Solskjaer considera Cristiano Ronaldo "um grande exemplo para todos"

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo © Peter Powell/EPA

O treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer disse esta sexta-feira que o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo é um "grande exemplo para todos", destacando os cinco golos marcados em outros tantos jogos ao serviço dos ingleses do Manchester United.

"Ele [Cristiano Ronaldo] teve um grande impacto dentro e fora de campo, pelo profissional que é. Basta ver os cinco golos em cinco jogos", começou por dizer o técnico, em conferência de imprensa.

Segundo o norueguês, o colega de equipa dos compatriotas Bruno Fernandes e Diogo Dalot no United é "um grande exemplo pela maneira como se prepara e se cuida".

"Na idade dele, ainda está em forma. Temos de saber controlá-lo, ter a certeza que pode manter-se assim [a este nível]. É um grande exemplo para todos, pela maneira como se prepara e se cuida. Ele teve um grande impacto até ao momento e só passou um mês, pelo que vamos ver como continua", acrescentou.

Na quarta-feira, o capitão da seleção portuguesa marcou, aos 90+5 minutos, o golo da vitória dos 'red devils' (2-1), no encontro da segunda jornada do Grupo F da Liga dos Campeões, na receção ao Villarreal, que esteve na frente com um tento de Paco Alcácer (53), mas permitiu a reviravolta iniciada pelo ex-portista Alex Telles (60).