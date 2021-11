Solskjaer diz que Ronaldo "é o Michael Jordan" do Manchester United

"Ele é um líder e o seu papel é marcar" © AFP

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, afirmou que Cristiano Ronaldo, autor dos dois golos no empate com a Atalanta, na Liga dos Campeões de futebol, é para a equipa inglesa "como o Michael Jordan".

"Ele é um líder e o seu papel é marcar. Para nós, ele é como Michael Jordan era para os Chicago Bulls. São os campeões que formam grandes equipas. Ele está a ficar cada vez melhor connosco", afirmou o técnico no final da partida.

O Manchester United empatou nesta quarta-feira 2-2 na visita ao terreno da Atalanta, em jogo da quarta jornada do grupo F da Liga dos Campeões, numa partida em que a equipa inglesa esteve a perder por duas vezes, mas Cristiano Ronaldo bisou, com um dos golos já nos descontos, e impediu a derrota.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo garantiu que a equipa "acredita sempre até ao fim" e que vai "fazer tudo para alcançar os seus objetivos".

O Manchester United partilha a liderança do grupo com os espanhóis do Villarreal, que venceram o Young Boys (2-0), com sete pontos. A Atalanta está em terceiro, com cinco, com os suíços em último, apenas com três.