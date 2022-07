© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

"Temos a consciência e a certeza de que somos o alvo a abater por termos sido campeões, por isso é que temos de trabalhar muito bem. Temos de melhorar o que fizemos no ano passado. Temos a "Champions", que é uma competição em que queremos honrar o nosso clube e Portugal", disse o capitão do FC Porto aos meios do clube.

Pepe teve a companhia de Diogo Costa, Otávio, Taremi, João Mário, Zaidu, Grujic e Eustáquio que também se apresentaram no Dragão para testes médicos e físicos. Foi o dia que marcou o final das férias dos jogadores internacionais.

O capitão dos azuis e brancos tem 39 anos, e por isso falou da sua longevidade na alta competição como "fruto da sorte de poder estar num grande clube como o FC Porto, que tem pessoas a trabalhar de forma espetacular". Mas também o treinador Sérgio Conceição, para Pepe, é um técnico que "exige muito" aos seus jogadores.

David Carmo estreou-se a trabalhar pelo FC Porto

O mais recente reforço para a defesa esteve esta quarta-feira no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, onde já treinou com a equipa principal. O lateral Wilson Manafá continua a ser o único jogador a constar do boletim clínico, realizando treino condicionado e trabalho de ginásio.

O FC Porto vai seguir ainda esta quarta-feira à tarde para o Algarve onde vai estar em estágio até ao dia 14 de julho.