Son isolado do plantel do Tottenham quando chegar de Seul

Son Heung-min foi operado a uma fratura no braço esquerdo e regressou à Coreia do Sul © Justin Tallis/AFP

Por Lusa 28 Fevereiro, 2020 • 16:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador português José Mourinho revelou esta sexta-feira que o futebolista Son Heung-min vai passar algum tempo isolado do plantel do Tottenham quando regressar da Coreia do Sul, onde foi submetido a uma cirurgia, como prevenção devido ao surto do coronavírus.

"Ele [Son Heung-min] terá que seguir um protocolo de segurança", disse José Mourinho, que falava na antevisão do jogo de domingo com o Wolverhampton, da 28.ª jornada da liga inglesa.

O técnico português espera contar com o extremo sul-coreano, de 27 anos, operado a uma fratura no braço esquerdo, para "alguns jogos" até ao final da temporada. O mesmo se aplica ao inglês Harry Kane, de 26 anos, que se encontra a recuperar de uma lesão na perna esquerda.

José Mourinho lamentou ainda a perda de Son Heung-min e de Harry Kane nas últimas semanas, numa altura decisiva da época, em que o Tottenham, sexto classificado no campeonato, luta para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

De acordo com os números mais recentes, a Coreia do Sul registou 2.337 casos do novo coronavírus, que já causou 16 mortes no país asiático.

LEIA AQUI TUDO SOBRE COVID-19.