Dérbi minhoto nos oitavos da Taça. FC Porto recebe Arouca e Benfica visita Varzim

O Benfica vai jogar ao terreno do Varzim, o FC Porto recebe o Arouca e o SC Braga defronta o Vitória SC nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O sorteio, que se realizou esta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, também definiu o emparelhamento das restantes fases da competição, decidindo o caminho até à final, no Jamor. Certo é que um clássico entre águias e dragões só poderá acontecer no jogo decisivo.

Nos quartos de final, que também foram sorteados esta segunda-feira, os encarnados, caso ultrapassem os poveiros, terão pela frente o vencedor do dérbi do Minho, entre bracarenses e vimaranenses. No caso dos dragões, em caso de vitória na receção aos arouquenses, esperam o vencedor da eliminatória entre o Académico Viseu e Beira-Mar.

Na antecâmara da final do Jamor, a primeira meia-final vai se realizar entre o vencedor dos encontros que envolvem o Vitória FC, Casa Pia, Nacional ou Rabo de Peixe e o vencedor do emparelhamento de SC Braga, Vitória SC, Varzim ou Benfica. No quadro contrário, a segunda meia-final será entre o Leixões, Famalicão, Lank Vilaverdense ou BSAD e a equipa que levar a melhor entre o Académico Viseu, Beira-Mar, FC Porto ou Arouca.

Os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal estão marcados para os dias 10, 11 e 12 de janeiro.

Sorteio oitavos de final

Académico Viseu-Beira-Mar

SC Braga-Vitória SC

Lank Vilaverdense-BSAD

Nacional-Rabo de Peixe

Leixões-Famalicão

FC Porto-Arouca

Vitória FC-Casa Pia

Varzim-Benfica

Sorteio quartos de final

Académico Viseu-Beira-Mar x FC Porto-Arouca

Vitória FC-Casa Pia x Nacional-Rabo de Peixe

Braga-Vitória SC x Varzim-Benfica

Leixões-Famalicão x Lank Vilaverdense-BSAD

Sorteio meias-finais

Vitória FC-Casa Pia x Nacional-Rabo de Peixe / Braga-Vitória SC x Varzim-Benfica

Leixões-Famalicão x Lank Vilaverdense-BSAD / Académico Viseu-Beira-Mar x FC Porto-Arouca

Equipas qualificadas para os oitavos de final da Taça de Portugal

I Liga Arouca, FC Porto, Famalicão, Vitória SC, Casa Pia, Benfica e SC Braga

II Liga Académico Viseu, Leixões, Nacional e BSAD

Liga 3 Vilaverdense, Varzim e Vitória de Setúbal

Campeonato de Portugal Rabo de Peixe e Beira-Mar