Sousa Cintra lança dérbi: Benfica "poderosíssimo", Sporting "jovem" e o recado aos árbitros

É com crença no Sporting e críticas à arbitragem do jogo dos leões frente ao Marítimo, que os leões não ganharam porque "o árbitro não quis", que o antigo presidente dos leões Sousa Cintra lança o jogo deste domingo frente ao Benfica.

Em declarações à TSF, Sousa Cintra assinala que apesar de o Benfica ter uma "equipa poderosíssima" que já conquistou um "grande distância" na frente, o Sporting "tem uma equipa arrumada, jovem, com grande futuro e um bom treinador - indiscutivelmente bom treinador - e tudo pode acontecer".

Sousa Cintra elogia o Benfica como uma "equipa poderosíssima". 00:00 00:00

"Como sportinguista que sou acredito sempre na vitória do Sporting, embora reconheça que vai ser um jogo muito difícil", reconhece, não só por ser jogado na Luz, mas também porque "a equipa do Benfica está toda moralizada pelos resultados que tem obtido".

Árbitro "quis que o Sporting perdesse" na Madeira

Ainda assim, à crença do sportinguista junta-se a revolta pelo resultado dos leões no último domingo, frente ao Marítimo - derrota por 1-0 -, com Sousa Cintra a apontar o dedo à arbitragem.

"Fomos prejudicados, foi uma coisa injusta", afirma sem reservas. "Se o árbitro tem marcado aquele penálti a favor do Sporting o resultado seria outro."

Sousa Cintra vai até mais longe ao dizer que "a derrota do Sporting não se justifica e só se justifica porque o árbitro quis, de facto, que o Sporting perdesse o jogo".

Sousa Cintra não se conforma com a arbitragem do Marítimo-Sporting. 00:00 00:00

"Eu tenho muito respeito pelos árbitros, mas acho que têm de ter algum cuidado na forma de ver as coisas. Estão a deixar os jogadores e massa associativa triste e chateada sem necessidade nenhuma. A gente quer verdade no desporto, o Sporting sempre quis a verdade no futebol", garante, juntando-se assim às críticas que já tinham sido deixadas na TSF por Dias Ferreira.

Se, reconhece Sousa Cintra, "ganha quem merece ganhar ou quem tem mais sorte", para o antigo dirigente o que aconteceu no domingo "não é mais sorte, aquilo é o árbitro que não quis, não quis marcar o penálti e complicou as coisas todas".

Assim, e antes do jogo de domingo, deixa uma esperança: "Que a arbitragem seja competente e que ganhe o melhor."

Benfica e Sporting defrontam-se em jogo a contar para a jornada 16 do campeonato no próximo domingo, a partir das 18h00, num jogo com relato na TSF.