Southampton desviou Alcaraz do futebol português

Por Miguel Jorge Fernandes 10 Janeiro, 2023 • 10:09

Carlos Alcaraz estava no Racing Avellaneda. O clube argentino anunciou na segunda-feira à noite que chegou a acordo com o emblema da Liga inglesa para vender o passe do médio por 13,5 milhões de euros. O Racing Avellaneda também fica com 15% das mais-valias de uma futura venda.

O médio de 20 anos foi associado neste mercado de inverno ao Benfica para reforçar o meio-campo, e já antes no verão tinha sido o FC Porto a perguntar pelo jogador depois de os dragões terem perdido Vitinha para o Paris Saint-Germain.

Carlos Alcaraz é visto como uma das esperanças do futebol argentino e escolheu assinar contrato com o Southampton, o atual último classificado da Liga Inglesa.