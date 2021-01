© EPA

Um golo madrugador de Danny Ings permitiu hoje ao Southampton retomar o caminho dos triunfos na Liga inglesa de futebol e impor a segunda derrota ao líder Liverpool, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada.

O avançado, que representou os 'reds' entre 2015 e 2018, anotou o único tento da partida logo aos dois minutos, dando sequência a um livre de James Ward-Prowse e colocando a bola por cima do guarda-redes Alisson, 'faturando' o sétimo golo na 'Premier League'.

O Liverpool, que tinha cedido empates com West Brom e Newcastle, somou o terceiro jogo seguido sem vencer na competição e averbou o segundo desaire, depois de em outubro ter sido goleado pelo Aston Villa, por 7-2.

Ainda assim, a equipa comandada por Jürgen Klopp, que continua sem contar com o português Diogo Jota, lesionado, mantém-se na liderança, só que agora com os mesmos 33 pontos do Manchester United, que na passada sexta-feira superou os 'villans' (2-1).

De resto, a próxima jornada vai proporcionar um duelo entre Liverpool e United, em Anfield Road, em 17 de janeiro.

Já o Southampton, que vinha em 'queda' nas últimas jornadas, com quatro encontros sem vencer, capitalizou as derrotas de Everton, Aston Villa e Chelsea, e subiu ao sexto lugar, com 29 pontos, em igualdade com os 'toffees', mas também com Manchester City, quinto, e Tottenham, quarto.