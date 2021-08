Rafa inaugura marcador. Spartak 0-1 Benfica (2.ª parte)

Por Cátia Carmo 04 Agosto, 2021 • 16:52 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica foi para o intervalo empatado a zeros com o Spartak de Moscovo, mas já podia ter feito golos. Foram várias as oportunidades desperdiçadas por jogadores como Pizzi e Grimaldo.

Já rola a bola em Moscovo! Aos 5 minutos, esteve à vista o primeiro golo do Benfica, com uma boa combinação à esquerda. As águias tiveram, nos pés de Pizzi, uma boa oportunidade de golo. Dois minutos depois, Larsson fez um remate perigoso, mas foi parado por Vlachodimos.

O guarda-redes Maksimenko fez uma grande defesa, a parar um cabeceamento de Diogo Gonçalves que ia direitinho à baliza. Jogo muito animado nestes primeiros 10 minutos. Aos 16 minutos, uma grande perdida de Pizzi numa jogada a papel químico, que nasceu a partir da direita.

Aos 27 minutos, novamente o Benfica. Rafa surge na direita, puxa para dentro e tenta o golo de trivela. A bola sai um pouco ao lado da baliza defendida por Maksimenko. Quatro minutos depois surge um remate venenoso de Grimaldo.

Sobolev viu cartão amarelo, aos 33 minutos, por uma falta sobre um homem das águias. Três minutos depois, ainda antes do intervalo, Gonçalo Ramos entra para substituir Seferovic, lesionado. Aos 40 minutos, Vlachodimos esticou a perna esquerda e evitou que a bola chegasse a um adversário, que ficava em situação privilegiada para concretizar. A equipa do Spartak está a ficar mais perigosa no final deste primeiro tempo.

O árbitro dá dois minutos de compensação antes do final do primeiro tempo. Apita pela última vez. É intervalo!

Recomeçou o jogo em Moscovo! Uma entrada fora de tempo aos 47 minutos valeu um cartão amarelo a Vertonghen. Depois de tabelas curtas dentro da área, na primeira aproximação perigosa deste segundo tempo, Rafa marca aos 51 minutos e inaugura o marcador a favor do Benfica.

Onze do Spartak de Moscovo: Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya e Ayrton; Zbonin e Umyarov; Larsson; Hendrix, Sobolev e Bakaev.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen e Lucas Veríssimo; Diogo Gonçalves, João Mário, Weigl e Grimaldo; Rafa, Seferovic e Pizzi.

Suplentes do Spartak: Akmurzin e Rebrov; Moses, Ponce, Lomovitski, Ignatov, Kutepov, Král, Eschenko, Gaponov, Litvinov e Mirzov.

Suplentes do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Morato, Gil Dias, Meite, Taarabt, Florentino, Gedson Fernandes, Everton, Waldschmidt, Gonçalo Ramos, Vinicius.