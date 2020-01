Primeiro reforço de inverno. Sporar já assinou pelo Sporting

Andraz Sporar é reforço do Sporting © Site do Sporting

Por Cátia Carmo 23 Janeiro, 2020 • 16:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogador Andraz Sporar já assinou pelo Sporting, segundo comunicado do clube enviado à CMVM. A transferência do esloveno custou seis milhões de euros aos leões, com um contrato válido por cinco épocas e uma cláusula de rescisão avaliada em 60 milhões.

"Estou muito contente por assinar contrato com o Sporting Clube de Portugal. Espero que juntos consigamos atingir grandes coisas", afirmou o avançado de 25 anos, em declarações que foram reproduzidas nos canais oficiais do clube de Alvalade.

Andraz Sporar estava a fazer a terceira temporada no Slovan Bratislava, onde já tinha somado 60 golos em 78 jogos.

Leia o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN BRATISLAVA para a transferência, a título definitivo, dos direitos do jogador ANDRAŽ ŠPORAR, pelo montante fixo de € 6.000.000,00 (seis milhões de euros), tendo celebrado com o jogador um contrato de trabalho desportivo, válido por cinco épocas desportivas, no qual foi fixada uma cláusula de rescisão no valor de € 60.000.000,00 (sessenta milhões de euros)."