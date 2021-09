Pedro Porro inaugura marcador. Sporting 1-0 Marítimo (2.ª parte)

Por Cátia Carmo 24 Setembro, 2021 • 18:02 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting entrou forte no jogo, a sufocar o adversário, e dominou durante toda a primeira parte. Um dos pontos altos aconteceu aos 15 minutos, com Nuno Santos a atirar à barra.

Rola a bola em Alvalade! Aos 5 minutos, excelente passe de Paulinho, à procura da desmarcação de Nuno Santos. Estava atenta a defesa do Marítimo. Cavalgada impressionante de Matheus Nunes e cruzamento magnético aos 8 minutos. Valeu o corte providencial da defesa dos insulares.

O jogo é interrompido aos 11 minutos depois de o médio do Marítimo Rossi ter ficado caído no relvado, a sangrar do nariz. Aos 19 minutos, Xadas fez um remate, de muito longe, que deixou Adán pregado ao relvado. O Marítimo esteve perto do primeiro.

Esteve à vista o golo do Sporting, através de um remate de Nuno Santos. Valeu ao Marítimo uma boa defesa de Paulo Victor. O público de Alvalade ficou empolgado com este lance. Pouco depois, aos 23 minutos, Paulinho tenta desviar um cruzamento para dentro da baliza os insulares, mas o remate saiu muito fraco.

Aos 25 minutos esteve à vista, mais uma vez, o golo de Nuno Santos. A bola foi à barra! Nesta primeira meia hora de jogo, o Sporting está a dominar. Dez minutos depois, Nuno Santos esteve novamente perto do golo, mas a defesa do Marítimo conseguiu resolver.

Grande oportunidade para o Sporting aos 41 minutos! Com espaço à entrada da área, Sarabia não deixou a bola cair e efetuou um grande remate, que Paulo Victor soube parar em grande estilo. Jogo interrompido dois minutos depois, com Cláudio Winck a ser assistido no relvado.

O árbitro dá quatro minutos de compensação antes do intervalo.

Recomeça o jogo em Alvalade. Aos 45 minutos surge um remate de Nuno Santos, mas o guarda-redes do Marítimo desvia para canto. Dois minutos depois, bom cabeceamento de Coates, na sequência de um canto, a sair por cima. O guarda-redes Paulo Victor é o homem do jogo! Acaba de negar mais um golo ao Sporting, desta vez a Palhinha, aos 54 minutos.

O Marítimo conquista um livre em posição frontal, aos 60 minutos. A bola ganhou muita altura e saiu por cima. Oito minutos depois, substituição no Marítimo: sai Ricardinho e entra Alipour. Pedro Porro a ficar muito perto do 1-0, aos 74 minutos. Encheu o pé e rematou forte ao poste.

Pede-se penálti, aos 78 minutos, após um jogador do Sporting cair na grande área do Marítimo. O árbitro nada assinala. Está a ser um final emocionante, com os dragões à procura do golo. Estão mais de 18 mil adeptos esta sexta-feira em Alvalade.

Que perigo na grande área do Marítimo, com Paulo Victor, mais uma vez, a negar o 1-0 a Tiago Tomás. Está a ser um final de jogo elétrico em Alvalade. O árbitro dá 8 minutos de compensação antes do final do jogo. Ao minuto 90+2, Ricardo Esgaio vê cartão amarelo.

Ao minuto 90+3, Jovane acaba derrubado pelo guarda-redes Paulo Victor, que é expulso. É penálti a favor do Sporting. Edgar Costa, avançado, calça as luvas de Paulo Victor e vai tentar defender a grande penalidade. Chamado a converter, Pedro Porro não desperdiça.

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Rúben Vinagre, Sarabia, Nuno Santos e Paulinho;

Onze do Marítimo: Paulo Victor, Jorge Sáenz, Zainadine, Leo Andrade, Cláudio Winck, Rossi, Pelágio, China, Xadas, André Vidigal e Ricardinho;

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Matheus Reis, Esgaio, Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança, Tabata, Jovane e Tiago Tomás;

Suplentes do Marítimo: Miguel Silva, Moisés Castillo, Vitor Costa, Guitane, Diogo Mendes, Alipour, Edgar Costa, Rúben Macedo e Clésio.