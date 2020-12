Sporting "acatará decisão histórica" do TAD por homofobia

© Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 16 Dezembro, 2020 • 22:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting assegurou que vai "acatar a decisão história" do castigo de quatro jogos aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) e confirmado hoje pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), por insultos homofóbicos, proferidos em dois jogos de futsal.

"Trata-se de uma decisão histórica por ser a primeira deste teor no âmbito referido, jamais tendo sido aplicada em situações idênticas, similares ou mais graves, estabelecendo assim um antes e um depois no tratamento das mesmas", pode ler-se no comunicado divulgado pelos 'leões', na página oficial na Internet, após conhecer o desfecho do recurso apresentado.

A clube presidido por Frederico Varandas reforça que "é veementemente contra qualquer tipo de comportamento homofóbico, xenófobo, racista, insultuoso ou de qualquer natureza discriminatória ou violenta", e garante que "ficará atento, acompanhando com zelo as futuras decisões que venham a ser tomadas em situações da mesma natureza".

O Sporting tinha sido multado pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 4.080 euros e punido com quatro jogos à porta fechada, face ao mau comportamento dos adeptos, nos jogos disputados em 2018 com o Burinhosa, em 16 de outubro, e Sporting de Braga, em 27 do mesmo mês.