Esgaio substitui lesionado Gonçalo Inácio. Sporting 0-2 Ajax (1.ª parte)

O Sporting recebe, esta quarta-feira, o Ajax na primeira jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Quase não houve tempo para aquecer as gargantas em Alvalade. Antony surgiu pela direita e fintou um defesa antes de rematar cruzado para o poste mais distante. A bola sofreu um desvio em Luís Neto, traiu Adán e acabou por bater no poste. Haller, no sítio certo, só precisou de usar a cabeça para fazer o 1-0.

Estava dado o mote para o que seria um golo tirado a papel químico. Rúben Vinagre deixou escapar Antony novamente e desta vez não houve remate mas sim cruzamento. Haller, que deixou Gonçalo Inácio para trás, deslizou para o 2-0. Alvalade parava para recuperar o fôlego.

Sem Coates, a defesa do Sporting sentia grandes dificuldades em adaptar-se e tudo piorava aos 20 minutos, quando Gonçalo Inácio caiu no relvado pela segunda vez no jogo. O jovem defesa, que tinha recuperado de lesão, via-se obrigado a abandonar o relvado, sendo substituído por Esgaio no eixo defensivo.

Onze do Sporting: Adán, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Vinagre, Jovane, Nuno Santos e Paulinho

Onze do Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martínez, Blind, Álvarez, Berghuis, Gravenberch, Tadic, Antony e Haller

Coates está castigado e Pedro Gonçalves lesionado. O jogo é arbitrado pelo espanhol José María Sánchez, assistido por Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. No VAR está Alejandro Hernández.

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virginia, Matheus Reis, Bruno Tabata, Ugarte, Sarabia, Tiago Tomás, João Goulart, Ricardo Esgaio, Catamo, Daniel Bragança e Esteves

Suplentes do Ajax: Gorter, Setford, Schuurs, Neres, Pereira, Rensch, Taylor, Daramy e Tagliafico