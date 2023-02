Sporting apresenta novo recurso do castigo de Paulinho

© Pedro Correia/Global Imagens

O Sporting apresentou esta quarta-feira ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) um novo recurso do castigo de três jogos aplicado ao avançado Paulinho, um dos quais já cumpriu.

Os leões já viram um recurso ser rejeitado esta semana pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"É julgado improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", referia o CD da FPF, em comunicado.

O clube de Alvalade avança agora para o TAD na esperança de que o avançado possa defrontar o FC Porto no clássico agendado para este domingo.

O avançado dos leões foi expulso na final da Taça da Liga, também frente ao FC Porto, que os dragões ganharam por 2-0, depois de ver dois cartões amarelos, aos 63 e aos 71 minutos.

Paulinho acabou por ser punido com um total de três jogos de castigo - já cumpriu um frente ao Rio Ave -, um devido à expulsão na partida e mais dois jogos por palavras dirigidas à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro.

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao quarto árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo 'corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", referiu o CD, citando o relatório do árbitro.

O dianteiro já cumpriu um jogo de castigo, na receção ao Sporting de Braga, e vai agora ter de cumprir os dois que lhe foram aplicados por "injúrias e ofensas à reputação", que valeram ainda uma multa de 2550 euros.