Conheça os onzes de Sporting e Arouca

O Sporting procura este sábado regressar aos triunfos e reaproximar-se do líder FC Porto na receção ao Arouca, no mesmo dia em que o Benfica visita Portimão, em duelos da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Essugo, Matheus Nunes e Vinagre; Sarabia, Slimani e Nuno Santos.

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Feddal, Tabata, Neto, Ugarte, Paulinho, Edwards e Porro.

Onze do Arouca: Victor Braga; Tiago Esgaio, Basso, Galovic e Quaresma; David Simão, Pedro Moreira e Leandro; Bukia, André Silva e Antony.

Suplentes: Zubas, Arsénio, Pité, Alan Ruiz, Abdoulaye, Marco Soares, Thales Oleques, Tiago Araújo e Bruno Marques.

Depois de dois jogos seguidos sem vencer (1-1 no campo do Marítimo e derrota caseira com o FC Porto, por 2-1, para a Taça de Portugal), o Sporting recebe o Arouca e vai tentar reduzir provisoriamente para três pontos a diferença para os "dragões", que no domingo jogam em Paços de Ferreira.

Os atuais campeões nacionais defrontam o 15.º classificado do campeonato numa altura em que levam apenas um triunfo nos últimos cincos jogos em todas as provas e vão entrar no relvado do Estádio José Alvalade com duas baixas de peso: Palhinha e Pedro Gonçalves estão lesionados.

Daniel Bragança, que poderia ingressar no "onze", também está com problemas físicos e é igualmente baixa certa.

Por seu lado, o Arouca viaja para Lisboa numa altura em que está apenas dois pontos acima da zona de despromoção, apesar de ter somado um triunfo e um empate nas últimas duas rondas.