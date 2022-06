Sporting arranca pré-época com apenas uma 'cara' nova e muitas indefinições

Rúben Amorim continua como treinador do Sporting CP © Ivan Del Val/Global Imagens

O Sporting, vice-campeão português de futebol, inicia esta segunda-feira a pré-temporada 2022/23 com apenas, para já, uma 'cara' novo no plantel, o holandês St. Juste, e ainda com muitas indefinições, sobretudo na zona do meio-campo.

No regresso ao trabalho na Academia de Alcochete, o técnico Rúben Amorim não deverá contar ainda com os internacionais, que terão direito a mais uns dias de férias por terem estado ao serviço das respetivas seleções, e terá algumas decisões para tomar, sobretudo com os jogadores que passaram a última temporada emprestados e outros que, vindo da formação, tentam ganhar espaço na equipa principal.

Para já, a grande novidade será Jeremiah St. Juste, defesa central holandês que passou as últimas três temporadas no Mainz, da Alemanha, embora em 2021/22 tenha participado em poucos jogos devido a um problema num ombro.

O jogador, de 25 anos, que, por ser para já a única contratação para a nova temporada, promete ser a grande 'atração' do primeiro dia de trabalho dos 'leões', foi formado no Heerenveen e passou ainda pelo Feyenoord antes de rumar à Alemanha.

Nos primeiros dias, é quase certo que o St. Juste ainda não terá companhia de figuras como o capitão Sebastián Coates (Uruguai), assim como os médios Matheus Nunes e João Palhinha (ambos Portugal), todos devido a terem terminado a última época mais tarde, por terem estado ao serviço das respetivas seleções nacionais.

Nunes e Palhinha aparecem mesmo com as principais dúvidas no novo plantel do Sporting, já que, praticamente todos os dias, a impressa desportiva portuguesa fala numa saída iminente de ambos para o futebol inglês.

Manuel Ugarte (Uruguai), Fatawu Issahaku (Gana) e Gonçalo Inácio, Rodrigo Ribeiro, Dário Essugo e Gonçalo Esteves (todos das seleções jovens de Portugal) também deverão estar ausentes no arranque dos trabalhos.

Amanhã é o da nova temporada Toma nota dos jogos da #PréÉpocaSCP ✍️



Estágio em Lagos (Algarve) de 10 a 20 de Julho. pic.twitter.com/lmeIIXFIt6 - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 26, 2022

Issahaku, já internacional pela seleção principal ganesa com apenas 18 anos, terá possibilidade de se mostrar a Rúben Amorim, assim como Rodrigo Ribeiro e Dário Essugo, jogadores da formação que já chegaram no passado a ser utilizados pelo técnico leonino na equipa principal.

Entre os 'emprestados', Gonzalo Plata e Jovane Cabral dificilmente integrarão os trabalhos de pré-temporada, enquanto Eduardo Quaresma e Geny Catamo poderão ter nova oportunidade junto de Amorim.

Em comparação com a última temporada, certa são as ausências de jogador como Feddal, que terminou contrato, e Slimani, descartado a '100%' por Rúben Amorim, assim como Pablo Sarabia, a grande figura da campanha de 2021/22, que regressou ao Paris Saint-Germain após o final do empréstimo.

Logo no primeiro dia da época 2022/23 , o Sporting realiza uma sessão de treino, prevista para a tarde em Alcochete, depois de uma manhã dedicada a exames médicos e teste físicos.

Tal como previsto, a equipa 'leonina' volta nesta pré-época a estagiar em Lagos, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas temporadas, num período em que efetuará vários jogos particulares.

O estágio no Algarve decorrerá entre 10 e 20 de julho, com os vice-campeões a terem jogos teoricamente muito competitivos, com a Roma, de José Mourinho, em 14 de julho, e o Villarreal, semifinalista na 'Champions', em 19 de julho.

Ambos estão agendados para o Estádio do Algarve, já depois de o Sporting defrontar no Estádio da Belavista, em Lagoa, em 13 de julho, os vice-campeões da Bélgica, o Union St. Gilloise.

Já no Estádio José Alvalade, a equipa disputará em 24 de julho, diante do Sevilha, o troféu Cinco Violinos, em jogo que costuma também servir de apresentação aos sócios.

Plantel provisório do Sporting para 2022/23:

- Guarda-redes: António Adán e André Paulo

- Defesa: Sebastián Coates, Eduardo Quaresma, Pedro Porro, Rúben Vinagre, Gonçalo Inácio, Luís Neto, José Marsà, Jeremiah St. Juste (ex-Mainz), Gonçalo Esteves, Ricardo Esgaio, Matheus Reis e Flávio Nazinho.

- Médios: Ugarte, Palhinha, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Dário Essugo,

- Avançados: Nuno Santos, Marcus Edwards, Rodrigo Ribeiro, Fatawu Issahaku, Geny Catamo, Bruno Tabata, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Treinador: Rúben Amorim

Saíram: Feddal (final de contrato), Slimani (opção treinador), Pablo Sarabia (final de empréstimo), João Virgínia (final de empréstimo).