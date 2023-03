Conheça os onzes de Sporting e Arsenal

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Sporting inicia esta quinta-feira uma das eliminatórias mais importantes da presente temporada, ao receber os ingleses do Arsenal, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol.

Em Alvalade, Héctor Bellerin acabou por ficar de fora do onze inicial após ter sofrido uma lesão no treino da última tarde, tendo surgido no onze inicial Ricardo Esgaio. No Arsenal, nota para a presença de dois portugueses: Fábio Vieira é titular e Mauro Bandeira, de 19 anos, é chamado pela primeira vez ao banco de suplentes dos gunners.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves e Matheus Reis; Edwards, Paulinho e Trincão.

Onze do Arsenal: Turner; White, Kiwior, Saliba e Zinchenko; Xhaka e Jorginho; Saka, Fábio Vieira e Reiss Nelson; Martinelli.

Suplentes do Sporting: Israel, Nuno Santos, Luís Neto, Diomande, Tanlongo, Mateus Fernandes, Essugo, Rochinha, Fatawu, Arthur Gomes, Jovane e Chermiti

Suplentes do Arsenal: Ramsdale, Hillson, Thomas Partey, Gabriel, Smith Rowe, Holding, Tomiyasu, Bandeira, Sagoe Jr., Smith e Walters.

Com uma época a nível interno quase para esquecer - ainda luta por um lugar na Liga dos Campeões da próxima época, mas já está a 15 pontos do líder Benfica -, o Sporting tem na Liga Europa a sua única oportunidade de conquistar um troféu, mas hoje enfrenta um dos principais candidatos.

Enquanto os "leões" ocupam apenas o quarto lugar na I Liga portuguesa, os "gunners" são líderes em Inglaterra e sonham reconquistar um título que lhes escapa desde 2003/2004, pelo que a equipa de Rúben Amorim pode ainda tirar algum proveito de alguma eventual poupança por parte do técnico dos ingleses, o espanhol Mikel Arteta.