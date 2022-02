Sporting "atira" Benfica para fora da Taça da Europa de basquetebol e vai aos "quartos"

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Sporting qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Europa em basquetebol ao receber e vencer o Benfica, por 89-72, na sexta e última jornada do grupo K, resultado que coloca os 'encarnados' fora da competição.

Se as 'águias' fecham a participação europeia, os 'leões' ainda têm, nesta segunda fase de grupos, um derradeiro encontro, a 18 de fevereiro, que recupera um jogo em atraso, onde discutirão na Roménia, frente ao Oradea, o primeiro lugar, já que atualmente ambos dividem a liderança, com nove pontos.

O sportinguista Travante Williams, com 23 pontos, foi o melhor marcador do encontro, seguido do companheiro Shakir Smith, com 22. Do lado do Benfica, Travis Munning, com 19, foi o jogador em destaque.

A jogar em casa, o Sporting tomou as rédeas do jogo muito cedo, beneficiando da eficácia nos lançamentos triplos - só no primeiro 'quarto', concretizou cinco, quatro deles de Travante Williams.

Embora o Benfica se apresentasse mais compacto, na fase inicial do encontro cometeu vários erros, nomeadamente perdas de bola junto ao cesto adversário, que geraram ataques rápidos por parte dos campeões nacionais, e obrigaram os 'encarnados' a correr atrás do resultado.

O 21-19 no final do primeiro quarto deixava tudo em aberto até ao intervalo. Os comandados de Norberto Alves colocaram-se a vencer (30-29) através de um lançamento livre convertido por Frank Gaines e lideraram praticamente até ao final dos 20 minutos, mas dois erros nos segundos finais permitiram ao Sporting dilatar a vantagem chegando ao intervalo a vencer por 43-38.

O intervalo pareceu não ter feito bem ao Benfica já que pura a simplesmente desapareceu do encontro: no terceiro parcial, apenas fez uns parcos nove pontos, contra 26 do Sporting, equipa que chegou aos últimos 10 minutos com expressivos 22 pontos de vantagem.

Mas se ofensivamente o Sporting brilhava, também é justo realçar o trabalho defensivo de Joshua Patton, que por diversas vezes conseguiu desviar a bola quando esta ficava a escassos centímetros do aro.

Com tamanha vantagem, o último quarto apenas serviu para 'cumprir calendário', para o treinador Luís Magalhães selar a rotação da equipa, quando colocou em campo Daniel Relvão, e o Benfica amortecer a desvantagem com os 25 pontos, contra 20, marcados neste último quarto.