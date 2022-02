Sporting avança com uma queixa-crime contra Vítor Baía, Rui Cerqueira e Sérgio Conceição

O Sporting Clube de Portugal assevera que "avançará com todos os esforços necessários" © EPA

O Sporting Clube de Portugal anunciou, em comunicado, que vai apresentar uma queixa-crime contra o vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, contra o treinador da equipa e contra o diretor de imprensa do clube.

O presidente leonino, Frederico Varandas, terá sido "alvo de agressões verbais e tentativas de agressão física" por parte de Vítor Baía, sério Conceição e Rui Cerqueira, garante o Sporting, que descreve as ocorrências: "Na sequência das declarações do presidente do Sporting CP, e, quando este se deslocava para o autocarro da equipa, os três elementos, rodeados de vários seguranças, efetuaram uma espera a Frederico Varandas."

Rui Cerqueira é acusado, além disso, de "abalroar de forma violenta o presidente do Sporting CP, retirando-lhe da mão a carteira com telemóvel, cartões pessoais de identificação e cartões de crédito", e colocando-se "de imediato em fuga".

O telemóvel e os documentos de Frederico Varandas ainda não foram encontrados, detalha a nota do clube.

O Sporting Clube de Portugal assevera que "avançará com todos os esforços necessários para que os intérpretes destes atos sejam banidos dos recintos desportivos".

"O Sporting CP irá fazer também fazer participação disciplinar com vista à interdição do estádio do Dragão", em virtude das "agressões a jogadores do Sporting CP por elementos estranhos ao recinto de jogo, e que estão documentadas em imagens que todos podem ver", pode ainda ler-se no comunicado.