Tiago Tomás titular em Alvalade. Sporting 0-0 Belenenses SAD (1.ª parte)

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 21 Abril, 2021 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting procura esta quarta-feira reforçar a liderança da I Liga e colocar-se provisoriamente com nove pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, na receção ao Belenenses SAD, na 28.ª jornada.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Pedro Porro, João Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Tiago Tomás, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Suplentes: Maximiano, Neto, João Pereira, Antunes, Matheus Nunes, Daniel Bragança, Tabata, Nuno Santos e Jovane.

Onze do Belenenses SAD: Kritciuk; Gonçalo Silva, Henrique e Tomás Ribeiro; Tiago Esgaio, Sithole, Afonso Sousa e Rúben Lima; Miguel Cardoso, Cassierra e Varela.

Os leões, que regressaram aos triunfos na última ronda (1-0 no campo do Farense) depois de dois empates consecutivos, vão defrontar em Alvalade o atual 12.ª classificado da prova, num encontro em que, tal como aconteceu no Algarve, o técnico Rúben Amorim vai estar ausente devido a castigo.

Na primeira volta, o Sporting venceu no campo do Belenenses SAD, por 2-1. O encontro está agendado para as 21h15.