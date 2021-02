Por Guilherme de Sousa 01 Fevereiro, 2021 • 20:30 Partilhar este artigo Facebook

Um golo nos descontos de Matheus Nunes deu a vitória ao Sporting sobre o Benfica, no dérbi disputado em Alvalade. A vitória dos leões aumenta a diferença para nove pontos para os encarnados, na classificação.

Pela primeira vez, o eterno dérbi da cidade de Lisboa jogou-se sem público nas bancadas devido à pandemia de Covid-19. O Sporting recebia o Benfica como líder isolado do campeonato.

Os leões entraram em campo com novidades na equipa. O treinador Rúben Amorim deu a titularidade a Matheus Nunes no meio campo e na frente de ataque surgia o nome de Tiago Tomás. Sporar não estava no banco de suplentes, o que denunciava iminente para o SC Braga.

Já do lado do Benfica, a grande novidade era o sistema tático. Os encarnados entraram em campo com três centrais: Otamendi, Jardel e Vertonghen.

Antes do apito inicial de Artur Soares Dias, foram lançados vários foguetes do exterior do estádio.

Aos 10 minutos de jogo, eis a primeira contrariedade do jogo para o Benfica. Jardel tentou disputar uma bola com Nuno Santos, mas alertou de imediato o banco encarnado para dores na coxa. O médio Gabriel foi chamado por João de Deus e substituiu o capitão encarnado.

Os primeiros minutos ficaram marcados pela intensidade de ambas as equipas. Num primeiro lance de perigo, Darwin fugiu pela esquerda e tentou servir Pizzi na marca de penálti, mas a defensiva do Sporting cortou.

Logo a seguir, o Sporting chegou-se à área das águias. Nuno Santos surgiu em boa posição, mas o central Vertonghen cortou o esférico. Aos 18 minutos, foi a vez de o Benfica assustar a baliza adversária.

Depois de uma perda, o Sporting ficou em inferioridade perante as unidades ofensivas do Benfica. Rafa encontrou Pizzi, que rematou com muito perigo à baliza de Adán. Este foi, de resto, o único remate do jogo em meia hora.

Aos 34 minutos, foi a vez de o Sporting assustar Vlachodimos. Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato, surgiu isolado junto à área encarnada. O ex-Famalicão serviu Pedro Porro que ensaiou a meia distância, mas a bola embateu contra os centrais do Benfica.

Os leões estavam mais perigosos nesta fase do jogo. A cinco minutos do intervalo, Luís Neto teve a centímetros do golo, na sequência de um pontapé de canto. Nuno Mendes levantou para a área, Tiago Tomás desviou no primeiro poste e no outro poste surgiu Neto a cabecear sem oposição, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.

Com o descanso a aproximar-se, apesar da intensidade, as equipas não quiseram arriscar em lances junto às áreas.

A segunda parte começou com o Benfica no ataque. Pizzi viu a desmarcação de Darwin e o uruguaio viu Adán negar-lhe a defesa. Logo a seguir, Cervi encontrou Grimaldo no bico da área leonina, o espanhol tentou o remate, mas a bola foi cortada pela defensiva dos leões.

O Sporting respondeu e Tiago Tomás apareceu na área isolado. Na cara de Vlachodimos, serviu Pedro Gonçalves, que tentou o remate. A bola foi cortada com qualidade pelo alemão Weigl.

Aos 70 minutos, o Sporting pediu grande penalidade na sequência de um lance entre Tiago Tomás e Vertonghen. O árbitro Artur Soares Dias aguardou pelo VAR, que nada assinalou.

A 10 minutos do final do encontro, o Sporting esteve muito perto de inaugurar o marcador, num lance com Bruno Tabata e João Palhinha. O brasileiro cruzou para a área, mas a defensiva encarnada aliviou. A bola caiu na meia-lua, onde surgiu Palhinha a rematar com muito perigo para Vlachodimos.

O lance decisivo do encontro estava reservado para os descontos. Em contra-ataque, o Sporting marcou o golo da vitória no dérbi. Pedro Porro fez o cruzamento para área, Vlachodimos sacudiu para a marca de grande penalidade, onde apareceu Matheus Nunes a cabecear para uma baliza deserta.

O médio provocou uma explosão de alegria em Alvalade, num golo que fixou o resultado final. Com este triunfo, o Sporting alarga a vantagem pontual para nove pontos em relação ao Benfica.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Nuno Santos, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Antunes, Palhinha, Daniel Bragança, Jovane, Tabata e Joelson Fernandes.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Weigl e Cervi; Darwin.

Suplentes do Benfica: Svilar, Diogo Gonçalves, Nuno Tavares, Taarabt, Pedrinho, Gabriel, Chiquinho, Seferovic e Gonçalo Ramos.