Por Cátia Carmo 21 Maio, 2023 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os leões entraram melhor no jogo, a encostar o Benfica às cordas, e aos 39 minutos conseguiram pôr a vantagem que estavam a demonstrar dentro de campo também no marcador. Nuno Santos colocou a bola rasteira na área, para uma desmarcação de Trincão. António Silva falhou o corte e Trincão foi ao chão, rematando para defesa de Vlachodimos, mas a bola voltou a sobrar para o jogador do Sporting que contornou o guarda-redes benfiquista e marcou.

O segundo golo da equipa da casa surgiu pouco antes do intervalo, já no período de compensação. O central Diomande ganhou de cabeça no duelo com Grimaldo, após um canto batido por Nuno Santos, e cabeceou para baixo, levando a bola a entrar junto ao poste esquerdo. Vlachodimos ainda tocou, mas não conseguiu travar o remate.

Já dentro do Estádio de Alvalade, nas bancadas, menos de uma hora antes do início do jogo, registaram-se confrontos entre adeptos dos dois clubes. Os desacatos terão começado devido à presença de adeptos do Benfica fora da caixa de segurança para separar os adeptos dos dois clubes.

Antes os ânimos já se tinham exaltado fora do estádio, obrigando à intervenção da polícia, mas a situação foi rapidamente resolvida pelas autoridades.

Pouco mais de duas horas antes do início do jogo entre as águias e os leões, em Alvalade, um adepto do Benfica foi detido por pirotecnia, sabe a TSF.

Pedro Porro, que foi vendido pelo Sporting ao Tottenham no mercado de transferências de janeiro, será uma presença especial nas bancadas de Alvalade para o jogo desta noite. O espanhol aproveitou a folga do clube inglês para vir até Lisboa assistir ao dérbi.

Depois de o FC Porto vencer no sábado em Famalicão por 4-2, os líderes têm um ponto de margem para os rivais, campeões em título, e jogam o dérbi eterno em casa dos leões, que no quarto lugar ainda podem sonhar com a Liga dos Campeões.

A equipa de Roger Schmidt vem de quatro vitórias seguidas na Liga, como os anfitriões, e se vencer soma o 38.º título da I Liga do seu palmarés, o primeiro desde 2019 - caso contrário, fica obrigado a vencer o Santa Clara na última ronda, no Estádio da Luz.

Às 19h50, as equipas de guarda-redes entram no relvado para fazerem exercícios de aquecimento. Pouco depois entraram as restantes equipas, com os leões a entrarem primeiro. À frente da equipa encarnada estava Alex Grimaldo, que cumprimentou os adeptos encarnados.

© Pedro Rocha / Global Imagens

As equipas recolhem aos balneários dez minutos antes do início do jogo. Desta vez os adeptos do Benfica nem se ouviram.

Já rola a bola em Alvalade. O Sporting ataca de Sul para Norte. Cantam os adeptos dos leões, que vão abafando os benfiquistas. Primeiro minuto, primeiro canto do jogo. A favor da equipa da casa. Seis minutos depois, Trincão faz o primeiro remate do jogo. Morita rouba a bola no meio-campo, serve o extremo que remata de longe, para defesa de Vlachodimos.

Aos 21 minutos, Pedro Gonçalves tinha tudo para marcar, a meio metro da linha de golo, mas falhou a bola e o golo! É a primeira grande ocasião do dérbi.

Dois minutos depois, uma grande oportunidade para o Benfica! Rafa cabeceou por cima na cara de Franco Israel.

Neste início de dérbi, os leões estão com uma capacidade ofensiva avassaladora. Não deixam o Benfica ter muita posse de bola. Ao minuto 38, Trincão inaugurou o marcador em Alvalade. Contornou o guarda-redes do Benfica e percebeu que tinha a baliza escancarada para colocar a bola no fundo das redes. Está feito o primeiro.

Aos 42 minutos, novo cruzamento perigoso do Sporting. Valeu ao Benfica um corte de António Silva. É canto para o Sporting. Dois minutos depois, Diomande faz o 2-0. O central ganha de cabeça no duelo com Grimaldo após canto batido por Nuno Santos e cabeceia para baixo, levando a bola a entrar junto ao poste esquerdo. Vlachodimos ainda toca, mas não consegue travar o remate.

Intervalo em Alvalade.

Recomeça o jogo com uma mexida na equipa do Benfica: saiu João Mário e entrou Bah. Logo no segundo minuto do segundo tempo, Aursnes faz o primeiro remate perigoso das águias no jogo. Pouco depois, Diomande vê amarelo. O Benfica está a entrar melhor neste segundo tempo. Aos 51 minutos, Bah cai na grande área do Sporting mas, apesar dos protestos, o árbitro nada assinala.

Três minutos depois, é a vez de Rúben Amorim fazer alterações. Entra Paulinho e sai Edwards.

Onze do Sporting: Franco Israel; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Trincão e Pote.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; David Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos

Suplentes do Sporting: Calai, Matheus Reis, Neto, Bellerín, Essugo, Fatawu, Arthur, Chermiti e Paulinho

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Bah, Gonçalo Guedes, Ristic, Musa, Florentino e Morato.