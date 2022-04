Golo anulado a Otamendi. Sporting 0-1 Benfica (1.ª parte)

Por Gonçalo Teles 17 Abril, 2022 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

Num dia de festa de futebol em Alvalade, o primeiro protagonista a subir ao relvado para um aplauso foi um que, embora já não vista a camisola, ainda parece fazer bater os corações sportinguistas: Jeremy Mathieu, defesa francês que não chegou a ser campeão pelos leões, foi o homenageado da noite.

Em campo, Rúben Amorim optou esta noite por lançar João Palhinha no onze inicial do Sporting, relegando Ugarte para o banco. E se um foi para o banco, a outros não pode dar-se espaço, algo que a defesa leonina já devia saber.

Darwin surgiu em velocidade nas costas de Neto, ainda aguentou o corpo a corpo com Coates e, perante a saída de Adán, picou para o 1-0. O passe não podia ter sido mais direto: veio diretamente da defesa encarnada.

O Sporting só podia queixar-se dos seus. Se antes, Paulinho, completamente sozinho na grande área encarnada, tinha tido hipótese de colocar os leões em vantagem, nos momentos seguintes a história não foi muito diferente.

Com um Benfica a recuar as suas linhas para defender a vantagem, o Sporting foi assumindo o jogo e o controlo do terreno, subindo, por seu lado, a linha defensiva. Ainda foi apanhado em contra pé outra vez, mas por Diogo Gonçalves, que obrigou Adán a voar. Aos 30', no entanto, foi Pote quem teve o empate nos pés, mas sozinho como Paulinho, copiou o companheiro: não falhou a baliza, mas também não marcou. Estava lá Vlachodimos.

E a noite não parecia prestes a melhorar parra os da casa. Um canto trabalhado pelo Benfica acabou com Otamendi a encostar para o fundo das redes, mas os leões acabaram salvos por um fora de jogo do argentino. No banco, Amorim recolhia-se para pensar.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Neto, Coates, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Santos, Sarabia, Pote e Paulinho

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Everton, Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos e Darwin

É dia de dérbi em Lisboa. Sporting e Benfica encontram-se em Alvalade para o jogo mais importante da 30.ª jornada da Primeira Liga num momento em que os leões ocupam o segundo lugar, a nove pontos do líder do FC Porto. O Benfica é terceiro, com 64 pontos, e está também a nove pontos dos leões.

Fora das opções dos treinadores ficam - além dos lesionados de longa duração - Feddal e Matheus Reis de um lado, e Rafa do outro. O jogo é arbitrado por Fábio Veríssimo, auxiliado por Pedro Mota e Pedro Martins. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do Sporting: Virgínia, Tabata, Slimani, Ugarte, Vinagre, Edwards, Esgaio, Marsà e Bragança

Suplentes do Benfica: Hélton Leite, Meïté, Seferovic, Yaremchuk, João Mário, Gil Dias, André Almeida, Paulo Bernardo e Morato