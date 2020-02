Sporting bate Benfica e iguala rival na liderança

O Sporting marcou e festejou a vitória já em cima do minuto 90 © Carlos Costa/Global Imagens

Um golo de Diana Silva, aos 90 minutos, permitiu ao Sporting vencer este domingo (3-2) o Benfica e igualar o rival na liderança da Liga feminina de futebol, em jogo da 15.ª jornada.



Na partida realizada em Alcochete, a equipa 'encarnada' colocou-se em vantagem aos 14 minutos, através de Julia Spetsmark, mas as 'leoas' conseguiram operar a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos de Nevena Damjanovic (grande penalidade) e Raquel Tavares. No segundo tempo, Cloé Lacasse fez o 2-2 para as 'águias', mas, já perto do final, Diana Silva apontou o golo que deu o triunfo ao Sporting.



À entrada para este encontro, o Benfica, que estava 100% por cento vitorioso, liderava com três pontos de vantagem sobre o rival. Com o desfecho deste domingo, ambos os conjuntos estão agora em igualdade (42 pontos) no topo da tabela.



As jogadoras do Benfica entraram melhor e assumiram o domínio do encontro nos minutos iniciais. Depois dos avisos de Nycole e Pauleta, aos três e 11 minutos, respetivamente, as 'águias' chegaram sem surpresa ao 1-0, numa jogada rápida de ataque concluída por Julia Spetsmark, aos 14 minutos.



O Sporting não acusou o golo sofrido, pelo contrário, uma vez que o revés despertou as comandadas de Susana Cova que conseguiram chegar à igualdade, aos 25 minutos, através de uma grande penalidade convertida pela capitã Nevena Damjanovic.



Empolgadas pelo golo e pelo entusiasmo dos adeptos presentes na Academia de Alcochete, o Sporting conseguiu três minutos depois do empate operar a reviravolta no marcador. Um momento de inspiração de Raquel Tavares, que aproveitou da melhor forma o adiantamento da guarda-redes benfiquista Dani Neuhaus e fez o 2-1 num 'chapéu' desferido de fora da área.



Apesar de o Sporting ter sido a primeira equipa a ameaçar no segundo tempo, num remate de calcanhar de Carolina Mendes, o Benfica foi mais eficaz, ao conseguir fazer golo por Cloé Lacasse, aos 64 minutos, num remate colocado de fora da área, que colocou o marcador em 2-2.



Até ao final, ambos os conjuntos dispuseram de boas oportunidades para desfazer o empate. Pauleta, do Benfica, cobrou um livre direto, aos 79 minutos, que foi travado por Patrícia Morais, enquanto na baliza contrária, o Sporting, que esteve por cima do jogo nos minutos finais, teve um remate ao lado de Raquel Tavares, aos 84.



Após a ameaça, o Sporting marcou e festejou a vitória já em cima do minuto 90. Após canto na direita, Diana Silva foi mais determinada que qualquer uma das defesas benfiquistas ao saltar e cabecear para o 3-2 final a favor das anfitriãs.