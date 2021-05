Conheça o onze do Sporting frente ao Boavista

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Sporting recebe o Boavista, atual 16.º e antepenúltimo classificado, com 30, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, esta terça-feira, às 20h30, no Estádio de Alvalade. Em caso de triunfo, os leões podem conquistar o 19.º título de campeão, 19 anos depois do último e com duas rondas ainda por jogar.

Com menos um jogo, os leões somam 79 pontos, mais cinco do que o FC Porto, precisando de apenas dois pontos até ao final da temporada para sucederem aos dragões no historial da competição.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Nuno Santos, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Onze do Boavista: Léo, Porozo, Rami e Devenish; Cannon, Nuno Santos, Show, Seba Pérez e Hamache; Angel e Elis.