Sporting campeão europeu de futsal. Siga aqui em direto a festa em Lisboa

A equipa de futsal do Sporting é recebida, esta terça-feira, na Câmara Municipal de Lisboa depois de se terem sagrado campeões europeus na modalidade. Os leões repetiram o título de há dois anos, ao bater na final o campeão em título FC Barcelona por 4-3, em Zadar, na Croácia.

Já na Câmara de Lisboa, Fernando Medina, presidente da autarquia, parabenizou toda a equipa e adeptos do Sporting.

"A Câmara de Lisboa não podia deixar de se associar a este grande momento do Sporting e do desporto português depois de um feito verdadeiramente único. Esta celebração que aqui fazemos é a de uma grande vitória do Sporting, uma celebração da competência. Os números são verdadeiramente impressionantes e não permitem qualquer outra leitura: nos últimos cinco anos a equipa de futsal do Sporting esteve em quatro finais da Liga dos Campeões. Nas últimas três edições ganhou duas e não sofre uma derrota desde janeiro de 2020, é obra", explicou Fernando Medina.

Num jogo que os catalães venciam por 2-0 ao intervalo, Zicky, Erick, João Matos e Pany Varela marcaram os tentos dos comandados de Nuno Dias, que disputaram a quinta final, depois dos desaires de 2010/11, 2016/17 e 2017/18 e do triunfo de 2018/19.

Esta conquista não passou despercebida a Cristiano Ronaldo, que já deu os parabéns à equipa do Sporting na publicação do clube no Instagram.

"Parabéns, campeões", escreveu Ronaldo. Vários adeptos aproveitaram a oportunidade para pedir ao internacional português que regresse ao clube onde se formou.