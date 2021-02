Sporting candidato ao título? "Só quando estiver a três pontos de o poder conquistar"

© José Coelho/Lusa

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, mantém a posição de não assumir qualquer candidatura ao título até que a equipa esteja a "três pontos de o poder conquistar". No final do jogo com o FC Porto deste sábado, que terminou empatado 0-0, o treinador leonino garantiu também que, se perdesse a liderança do campeonato, a responsabilidade seria do treinador "e não problema dos jogadores".

"É um resultado que sabe a empate e que mantém a diferença. Quisemos jogar, mas nem sempre os clássicos têm qualidade de jogo. Os avançados são bons, mas os defesas também. Acho que quando o público regressar aos estádios os jogos serão melhores", defendeu Amorim.

Sobre a possibilidade de perder a liderança, o treinador leonino adianta: "Se acontecesse seria sempre minha responsabilidade e não problema dos jogadores. Mas vivo bem com isso, até me dá mais gozo para continuar a trabalhar."

Rúben Amorim defendeu ainda que "todos os jogos são um exame". Nesta partida contra os portistas "tivemos uma nota positiva defensivamente e uma nota mais baixa na tentativa de chegar ao último terço. Mas é normal pela nossa juventude. Estamos com pouca capacidade no jogo longo, temos de melhorar."