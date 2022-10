Por Cátia Carmo 22 Outubro, 2022 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting regressou ao caminho das vitórias este sábado ao vencer o Casa Pia por 3-1 em Alvalade.

Os leões entraram bem no jogo, dispostos a limpar a imagem com que ficaram depois da Taça de Portugal, mas foi o Casa Pia que marcou primeiro. Uma grande desmarcação de Clayton no meio-campo aos 43 minutos fez com que o avançado se isola-se para, perante Adán, atirar a contar. Estava feito o primeiro.

A cambalhota no marcador começou a desenhar-se no início da segunda parte, com Paulinho, que tinha acabado de entrar. Tudo começou aos 57 minutos, com uma jogada de Porro na direita. O espanhol puxou para o centro, rematou cruzado, em arco, e Ricardo Batista defendeu para a frente, mas Paulinho aproveitou para cabecear para o golo.

O tento que colocaria o Sporting na frente do marcador pela primeira vez no jogo surgiria um minuto depois, novamente com Porro como protagonista. O espanhol esperou na direita, junto à bandeirola. Tirou um adversário do caminho e cruzou para a área onde apareceu de rompante Nuno Santos, que rematou de primeira para a reviravolta.

O terceiro golo dos leões seria de penálti, aos 64 minutos. Num contra-ataque muito rápido, Paulinho deu para Edwards. O internacional inglês tirou dois adversários do caminho e depois acabou derrubado por Eteki dentro da área. Chamado para bater a grande penalidade, Pedro Gonçalves rematou de forma colocada, sem hipótese de defesa para Ricardo Batista.

Começou o jogo em Alvalade. Aos 4 minutos, um cabeceamento de Edwards deu a sensação de golo, mas o jogador inglês falhou com a baliza completamente escancarada. Dois minutos depois, Ricardo Batista, com a ponta das luvas, evitou o golo de Pedro Gonçalves.

O Sporting, nestes primeiros minutos, entrou disposto a limpar a imagem que deixou na Taça de Portugal. Aos 12 minutos, canto para o Casa Pia. No minuto seguinte, a equipa da casa conseguiu um livre em posição perigosa. Nuno Santos bateu de pé esquerdo, mas a bola saiu à figura de Ricardo Batista.

A melhor oportunidade para a equipa visitante surgiu aos 15 minutos, com Clayton a atirar ao poste da baliza de Adán. Um minuto depois, Porro cabeceou com perigo. Aos 20 minutos, Trincão remata por cima após assistência de Pote.

Gonçalo Inácio vê cartão amarelo, aos 22 minutos, após puxar Godwin. A equipa médica entra em campo para assistir o jogador do Sporting. No topo sul do estádio, adeptos e polícias confrontam-se na bancada devido a pirotecnia. O jogo está interrompido em Alvalade.

Jogo retomado. O ataque do Sporting prossegue. Aos 25 minutos, Edwards atira ao poste do Casa Pia, mas o jogo foi interrompido antes por fora de jogo. Sete minutos depois, Pedro Gonçalves faz um remate fortíssimo, mas o guardião Ricardo Batista respondeu com uma boa e importante defesa.

Clayton vê cartão amarelo aos 36 minutos. Marsà está caído no relvado. A equipa médica vai entrar no relvado para assistir o jogador do Sporting. O Casa Pia procura, cada vez mais, saídas rápidas e está a conseguir soltar-se mais vezes. O jogo vai ser retomado. É canto para o Casa Pia.

Chico Lamba faz exercícios de aquecimento do lado da equipa do Sporting, provavelmente por prevenção, caso Marsà se tenha lesionado. O Sporting está totalmente instalado no meio campo casapiano. Não há duas sem três. Mais uma grande intervenção de Ricardo Batista, aos 39 minutos, a evitar o primeiro dos leões.

Aos 42 minutos, Clayton não perdoa. Com o pé direito, foge ao guarda-redes do Sporting e atira a bola para o fundo das redes. Está feito o primeiro do jogo e é para o Casa Pia. Ouve-se o apito de Hélder Malheiro. É o final da primeira parte em Alvalade.

Porro vê cartão amarelo, já durante o intervalo, por protestos. Chico Lamba vai estrear-se com a camisola do Sporting nesta segunda parte. Ao que tudo indica, sairá Marsà. Confirma-se: sairá Marsà. Recomeça o jogo em Alvalade.

Aos 4 minutos do segundo tempo, Pedro Gonçalves faz um remate perigoso. Fica o aviso de Pote. Dois minutos depois, Trincão atira ao poste. O jogo está eletrizante nesta segunda parte. Trincão sai, aos 53 minutos, para a entrada de Paulinho.

Logo a seguir, mais uma ocasião para o Casa Pia. Clayton ainda tentou o desvio de cabeça, mas valeu ao Sporting Gonçalo Inácio, que evitou mais um golo da equipa forasteira. Aos 56 minutos, Paulinho aproveitou uma defesa incompleta de Ricardo Batista e mergulhou para o empate. É a sua estreia a marcar no campeonato esta temporada.

Dois minutos depois, cambalhota em Alvalade. Após um cruzamento de Porro, Nuno Santos inclinou o corpo para trás, colocou o pé esquerdo à bola e fez um remate indefensável.

Edwards foi empurrado na grande área do Casa Pia, junto à marca dos 11 metros. Derick Poloni vê cartão amarelo. Vai ser penálti para o Sporting. Chamado a converter, Pedro Gonçalves não falha. Está feito o terceiro para os leões.

A dez minutos dos 90', o Casa Pia tenta reentrar na discussão do jogo, mas não está fácil. Começa a chover em Alvalade. Terminou o jogo com o regresso do Sporting aos triunfos.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Marsà e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Pote.

Onze do Casa Pia: Ricardo Batista; João Nunes, Vasco Fernandes e Fernando Varela; Lucas Soares, Afonso Taira, Romário Baró e Leonardo Lelo; Kunimoto, Clayton e Godwin.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Sotiris, Rochinha, Paulinho, Arthur, Nazinho, Chico Lamba, Jovane e Mateus Fernandes.

Suplentes do Casa Pia: Lucas Paes, Léo Bolgado, Derick Poloni, Neto, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vitó, Zolotic e Yan Eteki.