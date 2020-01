Sporting chega a acordo para contratação de Sporar

O avançado do Slovan Bratislava defrontou o SC Braga na Liga Europa 2019/20 © Ivan Del Val/Global Imagens

O Sporting chegou a acordo com os eslovacos do Slovan Bratislava para a contratação do avançado esloveno Andraz Sporar, disse hoje à Lusa fonte oficial dos 'leões'.

Sporar, de 25 anos, vai assinar um contrato até 30 de junho de 2024, segunda avança a comunicação social portuguesa, acrescentando que a contratação vai custar aos 'leões' cerca de sete milhões de euros.

O avançado internacional esloveno joga no atual campeão eslovaco desde 2017/18, ao qual chegou proveniente dos suíços do Basileia, que o emprestaram aos alemães do Armínia Bielefeld.

Antes, na Eslovénia, vestiu as camisolas de NK Interblock e Olimpija Ljubljana.