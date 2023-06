Sporting com concorrência para contratar Gyökeres

Viktor Gyökeres © Joe Klamar/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 28 Junho, 2023 • 08:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A imprensa inglesa avançou na noite de terça-feira que o Burnley, emblema recém-promovido à Liga Inglesa, está interessado em contratar o ponta de lança sueco do Coventry Viktor Gyökeres.

Relacionados Complicada a renovação de contrato de Rafa com Benfica

O Burnley, treinado pelo belga Vincent Kompany, vai avançar junto do Coventry com uma proposta de 20 milhões de euros para comprar o passe do avançado, mas também com a hipótese de o negócio envolver a colocação de dois jogadores.

A proposta, a ser feita desta forma, é superior ao que o Sporting tem avançado junto do Coventry, mas para já os leões têm como aliado o próprio Viktor Gyökeres. O jogador sueco continua a preferir aceitar a proposta leonina.

A SAD liderada por Frederico Varandas quer fechar com urgência este processo negocial, para contar com Viktor Gyökeres nos primeiros dias da pré-temporada, que arranca oficialmente no próximo domingo em Alcochete.