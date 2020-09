Sporting com mais um jogador infetado com Covid-19

© André Vidigal/Global Imagens

Sobe para nove o número de jogadores infetados com Covid-19 no Sporting. A TSF apurou que há mais um jogador do plantel dos leões com resultado do teste positivo.

A testagem de quinta-feira ao plantel e equipa técnica revela ainda mais um caso positivo entre a estrutura do futebol do clube, subindo assim para dois elementos do staff infetados.

A equipa está em estágio desde quarta-feira no Algarve, e já foi testada quatro vezes desde o início da semana.

A TSF apurou que estão em isolamento os guarda-redes Luís Maximiano e Renan Ribeiro, os defesas Gonçalo Inácio e Cristian Borja, o médio Rodrigo Fernandes, e os reforços para o ataque Pedro Gonçalves e Nuno Santos. O técnico Rúben Amorim e o diretor clínico, João Pedro Araújo, também estão infetados.

O Sporting tinha encontro marcado com o Gil Vicente para domingo, mas o jogo foi adiado devido aos casos de Covid-19 que afetam as duas equipas. A equipa de Barcelos tem 19 casos positivos entre jogadores e staff, tendo sido impedido de realizar o treino agendado para a tarde desta quinta-feira. Já do lado do clube de Alvalade há 12 casos confirmados de infeção.

Esta tarde, o Sporting anunciou, igualmente, a suspensão da atividade da equipa principal de voleibol masculino. Os leões explicam que foram detetados cinco casos positivos à Covid-19: três elementos do staff e dois atletas.